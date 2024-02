Que horas começa o Desfile das Campeãs 2024 do Rio de Janeiro? Veja onde assistir

As escolas de samba campeãs do carnaval do Rio de Janeiro vão voltar a desfilar neste sábado, 17, na Marquês de Sapucaí. Retornam ao sambódromo as seis primeiras colocadas: Vila Isabel, Portela, Salgueiro, Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense e Viradouro, grande vencedora do Carnaval de 2024.

Além do tradicional desfile das vencedoras, haverá também um show especial de abertura que fará uma homenagem às raízes do samba. Estão confirmados números de Alcione, Zeca Pagodinho e Pretinho da Serrinha e Anitta. Integrantes de todas as 12 escolas de samba do Grupo Especial também participam, incluindo Neguinho da Beija-Flor, Lolo (Imperatriz), Julinho (Viradouro), Fafá (Grande Rio), Tia Glorinha (Salgueiro), Tia Surica (Portela), Dandara (Vila Isabel), Evelyn (Mangueira), Mayara (Tuiuti), Tia Nilda (Mocidade), Casagrande (Unidos da Tijuca) e Denadir (Porto da Pedra).

Todos os ingressos já estão esgotados.

Que hora começa o desfile das campeãs do Rio de Janeiro?

O cronograma do Rio de Janeiro começa às 19h30, com o cortejo dos Embaixadores da Alegria, associação cultural feita com pessoas com deficiência. Às 21h haverá um show de luzes, uma novidade da edição deste ano, e às 21h30 começa o show que antecede o desfile.

As seis primeiras vencedoras do Carnaval 2024 passam pela Sapucaí a partir das 22h. A Viradouro, grande campeã deste ano, será a última a se apresentar.

Onde assistir o desfile das campeãs do Rio de Janeiro?

A transmissão será feita pelo canal Multishow, da TV por assinatura. Assinantes Globoplay também terão acesso ao material.

Veja as notas das escolas de samba do Rio em 2024

Viradouro - 270 Imperatriz - 269,3 Grande Rio - 269,2 Salgueiro - 269 Portela - 268,9 Vila Isabel - 268,8 Mangueira - 268,8 Beija-Flor - 268,5 Tuiuti - 268,3 Mocidade - 267,2 Unidos da Tijuca - 265,7 Porto da Pedra - 264,9

Quem é a maior campeã do Carnaval do RJ?

A Portela, escola do bairro da Madureira, é a maior campeã do estado, com 22 títulos ao todo.

