Que horas começa o BBB 25 neste domingo? Veja o horário do último paredão da temporada

Neste domingo, 20, acontece o desfecho do último Paredão do Big Brother Brasil (BBB 25). João Pedro, Renata e Vitória Strada disputam a permanência na casa e, com a eliminação de um deles, serão definidos os finalistas da temporada.

Quem permanecer estará automaticamente na grande final, concorrendo ao prêmio milionário.

Que horas começa o BBB 25 hoje?

O programa vai ao ar logo após o Fantástico, por volta das 23h10. Nos demais dias da semana, o reality é exibido após a novela Vale Tudo, a partir das 22h25, na TV Globo.

Como assistir ao BBB 25 ao vivo?

No Globoplay, o público pode acompanhar o BBB 25 em tempo real, com acesso simultâneo à transmissão da TV Globo e a 12 câmeras espalhadas pela casa. Recursos como a “Câmera Segue o Líder” e o “Mosaico” oferecem uma experiência mais dinâmica para os assinantes.

Clientes do plano Padrão têm acesso ao Click BBB, com destaques e novidades do dia. Já os assinantes do plano Premium conferem conteúdos exclusivos, como o Big Show, o Mesacast BBB e o BBB – Ao Vivo.

Sessão de cinema na casa

O Cine BBB também está de volta! Os participantes assistem a filmes do catálogo do Globoplay dentro da casa, com parte dessa programação sendo exibida ao público na Sessão Globoplay, na TV Globo.

Bate-Papo pós-Paredão

Logo após a eliminação, o 14º eliminado será recebido por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor no Bate-Papo BBB. A dupla comanda a conversa com o ex-brother ou ex-sister, exibindo trechos importantes da trajetória do participante e revelando os bastidores da casa.

Quem deve sair do BBB 25?

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada divulgadas na manhã deste domingo, 20 de abril: