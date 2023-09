BBB 24: Globo anuncia data de estreia e fim do Jogo da Discórdia

A Globo acaba de anunciar a data de estreia oficial do Big Brother Brasil 24. A próxima edição do reality show mais assistido do país voltará para as telas dos brasileiros no dia 8 de janeiro de 2024, e com novas dinâmicas de votação, jogos e composições de grupo.

O BBB 24 deve ser diferente das últimas duas edições do programa, que perderam audiência depois de reclamações sobre dinâmicas repetidas, participantes do "camarote" desanimados e votações dominadas por fãs dedicados.

Em evento privado no mês passado, a emissora anunciou que a votação do Paredão teria voto único por CPF -- mas não será o único tipo de voto. Além disso, também foi anunciado que, pelo menos na primeira parte do programa, a decisão seria qual participante o público gostaria de salvar, e não eliminar. Agora, a Globo oferece mais detalhes de como será o novo BBB:

Novidades do BBB 24

Além dos grupos Camarote e Pipoca, teremos um terceiro grupo para compor a edição do BBB;

para compor a edição do BBB; Um "invasor" vai bisbilhotar a casa e, em um momento, o "público será o grande protagonista";

vai bisbilhotar a casa e, em um momento, o "público será o grande protagonista"; Cinema semanal passa a incluir mais participantes da casa e não é mais privilégio do Líder;

Além disso, toda sexta-feira, o Líder da semana terá de comandar, ao vivo, uma " dinâmica inédita " no game;

" no game; O Jogo da Discórdia também acabou e agora passa a se chamar "Sincerão" (seria a dinâmica de sucesso da última edição?);

Como vai funcionar a votação do BBB 24?

Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação: “voto da torcida” e “voto único”. No inédito “voto único”, quem desejar participar informa seu CPF e só pode votar uma vez. Já o “voto da torcida” funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições: basta fazer login no gshow com a conta Globo e votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.

Quando estreia o BBB 24?

O BBB 24 acaba de ter a data de estreia confirmada para o dia 8 de janeiro de 2024.