De Larissa Manoela a Chico Moedas: quem deve estar no Camarote do BBB 24

Qual a sua aposta para o elenco do BBB 24, que estreia no próximo dia 8 de janeiro? Nas redes sociais, as pessoas estão desenvolvendo as mais diferentes teorias para tentar adivinhar a lista de participantes do Big Brother Brasil que, por enquanto, permanece a sete chaves. O 'Big Day', que revela os nomes e acontece durante os intervalos da programação da Globo, deve acontecer apenas três dias antes da grande estreia.

A grande aposta dos telespectadores é Kéfera, que deixou de ir à famosa Farofa da Gkay afirmando que tinha "coisas para gravar". Para o público, um famoso sumido da mídia significa, quase que automaticamente, que ele está na lista do camarote do maior reality show do Brasil. Além disso, os seguidores da influenciadora notaram que ela mudou de visual, adotando um corte de cabelo curto, o que poderia facilitar nos cuidados durante o confinamento.

Mas os palpites não param por aí. Nomes como as atrizes Priscila Fantin e Danielle Winits também são citados. Priscila tem 40 anos, nasceu em Salvador, é aquariana e seu primeiro trabalho na Globo foi em Malhação, em 1999. Ela também fez novelas de Walcyr Carrasco, como Chocolate com Pimenta, Sete Pecados e Êta Mundo Bom. Já Dani tem 49 anos e fez várias novelas e minisséries em várias emissoras, incluindo a Globo.

No campo da música, a cantora Gabi Melim e o funkeiro Kevinho estão na boca do povo. Já quando o assunto é esporte, o palpite vai para o ex-nadador César Cielo.

Muitos telespectadores também apostam todas suas fichas em Chico Moedas, o ex-namorado da cantora Luísa Sonza. Depois da polêmica traição exposta em setembro durante o 'Mais Você', programa de Ana Maria Braga, o carioca andava sumido. Mas, recentemente, ele deu o ar da graça nos seus stories do Instagram e se pronunciou rapidamente sobre a traição, pedindo desculpa aos seguidores. Há quem diga que participar do BBB 24 poderia ser a redenção de Chico.

E recentemente Boninho surgiu lançando mais dicas sobre os participantes. No Instagram, o diretor mostrou algumas ilustrações que representavam quem estaria no Big Brother Brasil. Uma delas era de um personagem com as mãos nos bolsos vazios. Foi então que o nome de Larissa Manoela ganhou mais atenção, já que recentemente ela abriu mão do patrimônio milionário depois de romper com seus pais.

Mas, para colocar a cereja do bolo nessa lista para lá de eclética, Caetano Veloso anunciou em suas redes sociais que vai entrar em um período de “férias radicais” depois de sua turnê Meu Coco. Foi o suficiente para até a estrela da Tropicália entrar no rol dos cotados pelo público.

Novidades do BBB 24

Além dos grupos Camarote e Pipoca, teremos um terceiro grupo para compor a edição do BBB;

para compor a edição do BBB; A casa também terá um terceiro quarto para os "brothers" e "sisters" dormirem;

para os "brothers" e "sisters" dormirem; Um "invasor" vai bisbilhotar a casa e, em um momento, o "público será o grande protagonista";

vai bisbilhotar a casa e, em um momento, o "público será o grande protagonista"; Cinema semanal passa a incluir mais participantes da casa e não é mais privilégio do Líder;

Além disso, toda sexta-feira, o Líder da semana terá de comandar, ao vivo, uma " dinâmica inédita " no game;

" no game; Uma câmera comandada por inteligência artificial vai acompanhar o líder da semana em todos os momentos;

O Jogo da Discórdia também acabou e agora passa a se chamar "Sincerão" (seria a dinâmica de sucesso da última edição?).

Como vai funcionar a votação do BBB 24?

Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação: “voto da torcida” e “voto único”. No inédito “voto único”, quem desejar participar informa seu CPF e só pode votar uma vez. Já o “voto da torcida” funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições: basta fazer login no gshow com a conta Globo e votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.