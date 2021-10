Qual filme da Disney seu filho deve assistir? Cientistas ajudam a decidir

Desde 1940, os filmes da Disney fazem parte de nossa vida. Seja para os boomers, geração X, millennials, geração Z... Muitos desenhos marcaram nossa infância, assim como as noites no sofá vendo TV, a pipoca e personagens coloridos correndo pela tela.

Segundo um estudo publicado recentemente, isso é uma coisa muito positiva. Um grupo de acadêmicos do Texas analisou o efeito de filmes de animação — selecionados a partir do vasto catálogo de produções da Walt Disney Pictures entre 1937 e 2020 — nas funções cognitivas e comportamentais das crianças. O resultado: foi descoberto que os filmes desempenharam um papel valioso na vida das crianças, principalmente no quesito diálogo durante situações difíceis.

Por exemplo, sobre o tema ​​'morte e luto', os pesquisadores citam uma cena de O Rei Leão, de 1994, em que o herdeiro do trono Simba contempla o espírito de seu pai, Mufasa. “A Disney não discute com profundidade a morte de um membro da família, como um pai ou irmão. Isso deixa espaço para os pais discutirem isso com seus filhos ”, diz Carol Leung, coautora do estudo. “Também podemos trazer esses personagens para iniciar uma conversa na sessão de terapia para que as crianças entendam esses conceitos.”

Cena do filme O Rei Leão Cena do filme O Rei Leão

É importante lembrar que a própria Disney evoluiu ao longo dos anos, para misturar histórias atemporais com uma compreensão cada vez mais diversa do mundo, das pessoas e dos sentimentos. Afastou-se dos príncipes e princesas e deu espaço para os estranhos, rejeitados e oprimidos.

O fato de os filmes da Disney serem famosos por mexerem com nossas emoções ajuda — misturando comédias pastelão e aventuras com lições de vida sobre amor, amizade, bem versus mal, morte e perda e a força da família. De acordo com o estudo, 73% dos 155 filmes incluíram temas sobre 'como amar a si mesmo e aos outros', e 27% focaram na moralidade e nos princípios sociais. “Os filmes da Disney também podem ensinar as crianças sobre situações injustas na sociedade e a aceitação de diferenças raciais, étnicas, religiosas, culturais e outras diferenças”, acrescenta Monit Cheung, principal autora do estudo. Por exemplo: Pocahontas, O Corcunda de Notre Dame ou Tarzan.

Mas se você não está familiarizado com esses filmes ou outros clássicos da Disney, o estudo também compila uma tabela de todos os 155 filmes e seus principais ensinamentos e tema, os quais você pode consultar ao selecionar um programa para seus filhos assistirem, dependendo do que eles estão passando no momento. Sentindo-se derrotado? Procurando Nemo. Crise de identidade? Os Incríveis. Também existe a temática "exploração econômica" em Vida de inseto — entenda como quiser.