Qual a origem dos 5 sobrenomes mais comuns no Brasil? Veja ranking

Se tem uma coisa que é fato é que quase todo brasileiro, sem exceção, já conheceu na vida alguém com o sobrenome Silva, Santos, Oliveira, Souza ou Rodrigues. Pode ser que você mesmo, que está lendo essa matéria, tenha um desses sobrenomes. Afinal, seja na escola, no trabalho ou com amigos, esses são nomes muito populares no país.

De acordo com a pesquisa do site Forebears, os cinco sobrenomes mencionados acima são os mais comuns do Brasil. Para se ter ideia, mais de 5 milhões de brasileiros são "Silvas". A frequência é de 1 a cada 40 pessoas com esse sobrenome.

Os "Rodrigues já compreendem cerca de 4,6 milhões de pessoas no País, seguidos dos "Santos" com mais ou menos 4,3 milhões. Os "Oliveiras" são 2,7 milhões e os "Souzas", 1,6 milhões.

Qual a origem dos sobrenomes brasileiros?

Boa parte dos sobrenomes brasileiros tem origem portuguesa, uma herança lusitana da colonização do País. Mas nem todos vêm de lá: há muitos sobrenomes brasileiros que foram herdados de indígenas, pessoas escravizadas e imigrantes.

Veja abaixo a origem dos cinco sobrenomes mais populares do Brasil:

1. Silva

O sobrenome Silva, o mais comum no Brasil, tem origem em Portugal. Significa "floresta" ou "Selva". Há registros de Silvas também na Itália e na Espanha, mas em menor proporção.

Especialistas afirmam que o sobrenome surgiu no século 11, relacionado à Torre e Honra de Silva, símbolo de uma das famílias mais nobres do Reino de Leão, na Península Ibérica.

2. Rodrigues

A origem do sobrenome Rodrigues remete ao "filho de Rodrigo", por causa do sufixo 'es'. Assim como os "Silvas", a herança é lusitana, mas foi adaptada ao longo dos anos por imigrantes das antigas "capitanias hereditárias".

Há vários "Rodrigues" listados na Espanha e nos países colonizados por ela.

3. Santos

Sobrenome muito comum, a origem dos "Santos" remete aos dogmas da Igreja Católica, à ideia da palavra "santo". Sendo assim, não há registro de qual país exatamente deu início a herança do nome.

Estima-se que na Idade Medieval, os cavaleiros ibéricos que nasciam no "Dia dos Santos" recebiam o mesmo sobrenome. Há quem diga que o nome também significa bênção absoluta, como se a pessoa fosse abençoada pela natureza.

4. Oliveira

Os "Oliveiras" remetem diretamente àqueles que cuidavam da colheita das olivas. Ou seja, o sobrenome era mais usado como uma alcunha do que como nome.

O primeiro nome registrado com esse nome foi Pedro Oliveira, diretamente de Portugal, que era dono de olivais no país no século 13.

5. Souza

Por fim, os "Souzas" ou "Sousas" tem um sobrenome que remete à palavra "saxa", que significa "rocha", em tradução livre do latim.

De origem portuguesa, os "Souzas" eram aqueles que viviam na margem do rio Sousa, no Norte de Portugal. Ao longo dos anos, o nome foi tendo variações, sobretudo do 'S' para o 'Z', para que fosse falado pelos idiomas dos indígenas e escravizados da África.