Prisioneiro nos EUA paga fiança com prêmio de R$ 65 mil em aposta esportiva; veja o vídeo

Um prisioneiro nos Estados Unidos viralizou nas redes sociais nesta semana, após pagar sua fiança com prêmio de R$ 65 mil ganho em aposta esportiva. Identificado como Rasheed, o homem postou nas redes sociais um vídeo do prêmio.

“Eu aposto 500 [dólares] nisso, vou fazer uma aposta combinada. Os Raiders contra os Patriots; os Jets contra os Eagles; os Bills contra os Giantes; os Lions contra Tampa Bay; os Rams contra os Cardinals; e o New York Liberty, de basquete, contra o Las Vegas Aces. Faça tudo em uma combinada”, disse o homem na ligação em que fez a aposta.

Incarcerated Rasheed needed $10,000 to make bond and decided to bet #Rams #Jets #Raiders #Liberty #Bills #Lions (6 Teams Moneyline Parlay) and he cashed out for $13,466 : He’s on his way home today. pic.twitter.com/BZpeOdUv6W

