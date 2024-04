BBB 24: Wanessa, Vanessa Lopes e eliminados estão confirmados na final

A final do BBB 24 acontece nesta terça-feira, 16, e já temos algumas pistas do que deve acontecer.

Além do vencedor do prêmio de R$ 2.920.000 — que pode ir para Davi, Matteus ou Isabelle —, o último episódio da temporada promete outro momento emocionante: os ex-participantes do reality assistirão a final.

Os ex-brothers estarão em uma arquibancada montada no jardim da casa ao lado do apresentador Tadeu Schmidt, que vai apresentar o resultado ao vivo diretamente do gramado.

Estão confirmados todos os 23 participantes que deixaram a competição, incluindo Vanessa Lopes e Wanessa Camargo. As "camarotes" não foram excluídas do episódio final, como costuma acontecer em casos de desistência ou expulsão.

Quem ganha o BBB 24? Veja o que as enquetes online indicam

Os três finalistas assumirão o papel de espectadores dentro da casa, acompanhando a festa através da tela da sala, enquanto aguardam o resultado da votação popular que determinará o campeão.

Em três grandes telões no gramado, o programa proporcionará aos telespectadores uma visão do clima de torcida nas cidades dos finalistas, com links ao vivo apresentados por repórteres locais.

Quem está na final do BBB?

Davi, Matteus e Isabelle são os três finalistas que competem pelo prêmio milionário.

Qual o valor do prêmio atual?

Após a saída de Alane, o prêmio do BBB 24 acumulou em R$ 2.920.000.

Que horas começa a final do BBB 24?

A final do BBB 24 está marcada para terça-feira, 16 de abril.