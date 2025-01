Pré-carnaval 2025 em SP: veja datas e horários dos blocos deste fim de semana

É tempo de Carnaval, o que significa que as ruas de São Paulo receberão centenas de foliões em busca de festa já no mês que antecede o feriado.

Neste sábado e domingo, 1º e 2 de fevereiro, os pré-blocos irão para as ruas, com destaque para o "MistoQuente" no bairro do Morumbi, na zona sul da cidade, além do "Bloco Quintal dos Prettos", na região do Brás.

Para aproveitar a folia, basta conferir o horário de saída dos trios-elétricos. Vale lembrar de separar a melhor fantasia, manter a hidratação em dia, passar protetor solar e ter atenção aos pertences pessoais, como documentos, cartões, chaves e celulares.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo neste feriado, com horários e endereço de concentração.

Pré-blocos de Carnaval de SP por região

Esta lista segue as divulgações do site BlocosdeRua.com

1º de fevereiro

Festa MistoQuente | Horário: 14h | Local: Morumbi

Bloco Filhos de Gil e Benjores | Horário: 16h | Local: Santana

1º Ensaio Aberto Bloco Nu Interessa | Horário: 17h | Local: Itaim Bibi

Ensaio Aberto do Bloco Pagu | Horário: 21h | Local: Pinheiros

Fernanda Broggi e a roda no Meio-Fio | Horário: 22h | Local: Pinheiros

2 de fevereiro