Maior incêndio florestal do Japão em três décadas força evacuação de milhares

O Japão enfrenta seu maior incêndio florestal em 30 anos, com mais de 2.104 hectares queimados ao redor da cidade de Ofunato, na província de Iwate, no norte do país. Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 4.600 moradores seguem sob ordens de evacuação, segundo informações da Agência de Gerenciamento de Incêndios e Desastres (FDMA).

As chamas se espalharam rapidamente desde quarta-feira (26) e já devastaram uma área recorde, informou a imprensa local. Autoridades japonesas comparam o evento climático com um incêndio que aconteceu há 33 anos e destruiu 1.030 hectares em Kushiro, na ilha de Hokkaido, ao norte.

Mais de 2 mil bombeiros de 14 prefeituras, incluindo Tóquio, foram mobilizados nesta segunda-feira (3), com o apoio de pelo menos 16 helicópteros que despejam água sobre as áreas atingidas. O primeiro-ministro Shigeru Ishiba afirmou que o governo tomará "todas as medidas possíveis" para proteger as residências e a população.

Por enquanto, cerca de 2 mil pessoas buscaram abrigo com amigos e familiares, enquanto outras 1.200 foram realocadas para abrigos do governo. Estima-se que mais de 80 edificações tenham sido danificadas, mas a FDMA ainda avalia os estragos.

Crise climática agrava incêndios florestais

O Japão registrou em 2024 seu ano mais quente desde o início dos registros, refletindo um padrão global de temperaturas recordes causadas pelo aquecimento global. Embora múltiplos fatores influenciem os incêndios, a ciência já alerta que o aumento nos termômetros eleva o risco de eventos climáticos extremos e da propagação das chamas .