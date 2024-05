Por que hoje é comemorado o Dia do Abraço? Veja significado melancólico da data

Nesta quarta-feira, 22, é celebrado o Dia Nacional do Abraço. Nesta data, as pessoas costumam celebrar entre amigos e cônjuges com demonstrações de carinho e cuidado, e para isso, nada melhor do que um abraço.

Apesar de ser uma data que remete ao carinho, a origem da celebração tem uma origem um tanto quanto melancólica. O australiano Juan Mann vivia em Londres, na Inglaterra, e passava por um período complicado após o rompimento de um noivado e do divórcio dos pais em 2004. Ao voltar para sua terra natal, Mann decidiu criar uma campanha de abraços gratuitos como forma de combater o individualismo no mundo. Posteriormente, a ideia foi consolidada como uma data oficial.

Veja a lista de frases para o Dia do Abraço

"Hoje é o Dia do Abraço! E no seu, encontro meu verdadeiro remédio!"

"Seu abraço único! Obrigada por todos os carinhos e chamegos de todos os anos"

"Em seus braços, encontro a paz e o consolo que preciso. Feliz Dia do Abraço!"

"O abraço é uma forma de falar sem palavras. Um dia iluminado para a gente! Feliz Dia do Abraço!"

"Se você me perguntar quando quero um abraço seu, minha resposta sempre será: agora e para sempre. Feliz Dia do Abraço!"

"Nada neste mundo me faz mais feliz do que estar na sua companhia e receber um abraço seu!"

"Se mais pessoas distribuíssem abraços gratuitos, tenho certeza que o mundo seria um lugar melhor. Feliz Dia do Abraço para todos!"

"A expressão mais linda que vem da nossa alma é um abraço apertado em quem a gente gosta. Feliz Dia do Abraço para todos que amam essa expressão de carinho e afeto."

"Sorte mesmo é ter o seu abraço como o meu porto seguro. Feliz Dia do Abraço."

"Abraço é sinônimo de carinho, de amor e, principalmente, de afeto! Feliz Dia do Abraço!"

