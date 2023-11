Pode levar água nos shows da Taylor Swift em SP? Veja o que é permitido e proibido

Taylor Swift se prepara para o primeiro show da turnê The Eras Tour em São Paulo nesta sexta-feira, 24. A cantora tem mais apresentações programadas para sábado, 25, e domingo, 26.

Como é comum em grandes espetáculos, há uma lista de itens permitidos e proibidos ao público para ingressar no Allianz Parque. Diante das regras, surge a dúvida: será permitida a entrada de água nos shows da Taylor Swift?

Após a trágica morte de um fã durante um dos shows da cantora no Rio de Janeiro, foi levantada o debate sobre a proibição de entrada de água por parte dos organizadores do evento.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) estabeleceu diretrizes para a entrada de produtos que visam assegurar a saúde do público em shows, festivais e grandes eventos. Já a Tickets For Fun (T4F), empresa responsável pelos shows da artista no país, realizou mudanças na sua política sobre os itens permitidos em eventos.

Nesta quarta-feira, 22, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma portaria que torna obrigatório o acesso gratuito à água em shows, festivais e quaisquer outros eventos expostos a condições de calor intenso. De acordo com a Senacon, as empresas têm a obrigação de:

Garantir o acesso gratuito das pessoas com garrafas de uso pessoal, contendo água para consumo no evento

Disponibilizar bebedouros ou realizar distribuição de embalagens com água adequada para consumo, mediante a instalação de “ilhas de hidratação” de fácil acesso a todos os presentes, em qualquer caso sem custos adicionais ao consumidor.

Garantir que tanto os pontos de venda de comidas e bebidas quanto os pontos de distribuição gratuita de água estejam dispostos em regiões estratégicas do local evento a fim de facilitar o acesso pelos consumidores, consideradas a estrutura física e a quantidade estimada de participantes.

Assegurar espaço físico e estrutura necessária para assegurar o rápido resgate de participantes do evento. Em caso de intercorrências relacionadas a saúde e demais situações de perigo.

Os esforços surgem após a trágica morte de Ana Clara Benevides, que havia apresentado mal-estar durante o primeiro show de Taylor Swift no Brasil, realizado em 17 de novembro no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Até então, a entrada de água no estádio estava proibida.

Quais são os itens permitidos?

Copos de água lacrados (sem limitação de itens por pessoa);

Garrafa de água feita com plástico flexível;

Óculos escuros;

Capa de chuva;

Alimentos industrializados lacrados (sem limitação de itens por pessoa);

Protetor solar (líquido);

Protetor labial;

Carregador portátil;

Cabo para carregar celular;

Remédios com laudo/prescrição médica;

Maquiagem;

Câmera instantânea;

Mochilas ou bolsas (Não precisam ser transparentes. Altura: 42 cm; largura: 32 cm; profundidade: 14 cm);

Quais são os itens proibidos?