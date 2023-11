Taylor Swift: T4F vai fazer mudanças nos shows da The Eras Tour em SP

A Promotoria de Justiça de São Paulo instaurou inquérito civil para investigar a conduta da Tickets For Fun (T4F), empresa responsável pela produção da turnê "The Eras Tour", de Taylor Swift, durante os shows da cantora em São Paulo.

Desta sexta-feira, 24, até domingo, 26, a cantora norte-americana vai se apresentar no Allianz Parque, na zona oeste da cidade.

A medida ocorre depois de graves problemas nos shows de Taylor no Rio de Janeiro - a primeira passagem da turnê no Brasil - que foram marcados pela proibição para entrada do público com água, em meio ao calor extremo. Além da morte de uma fã, Ana Benevides.

O promotor Luis Gustavo Castoldi, responsável pelo caso, faz referência a um documento emitido pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que destaca estratégias destinadas a proteger a saúde dos consumidores em shows e festivais.

O documento enfatiza também a necessidade de permitir o acesso com garrafas de água para consumo pessoal, ao mesmo tempo em que determina o fornecimento de bebedouros ou a distribuição de água ao público por meio da instalação de "estações de hidratação", sem custos adicionais.

O inquérito concede um prazo de 15 dias para a T4F esclarecer como está se adequando às diretrizes da Senacon. O promotor também emitiu recomendações instando a empresa a adotar medidas que garantam a conformidade com as orientações do governo federal durante as apresentações.

Quais mudanças a TF4 realizará nos shows de Taylor Swift?

Em um comunicado, a empresa informou que as equipes distribuirão água gratuita nas filas e nas entradas do estádio. Pontos de fornecimento gratuito de água também estarão disponíveis para o público durante o evento, além dos bebedouros do estádio.

A entrada com copos descartáveis de plástico para água e alimentos embalados lacrados será permitida, seguindo recomendações de segurança. O mesmo vale para garrafas plásticas flexíveis lacradas.