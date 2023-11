Taylor Swift: fãs enfrentam chuva e horas de fila para o 1º show em SP; veja como se preparar

O primeiro show de Taylor Swift com a turnê "The Eras Tour" em São Paulo vai ocorrer nesta sexta-feira, 24. Desde manhã, inúmeros fãs da artista aguardam na fila ao redor do Allianz Parque, na zona oeste. No entanto, a espera se tornou um difícil teste de resistência.

Nas redes sociais, circulam imagens de swifties acampados nas ruas do estádio, muitos deles já equipados com capas de chuva e banquinhos.

Embora a condição climática seja um sinal de alerta, principalmente para temporais e queda de temperatura, muitos fãs da cantora parecem animados com a chance de assistir à performance da loirinha.

A cautela deixou de ser uma opção, tanto para os fãs quanto para os organizadores do evento, depois dos tumultos que ocorreram durante a passagem de Taylor Swift no Rio de Janeiro, na última semana. As primeiras apresentações da cantora na Cidade Maravilhosa foram marcadas por problemas de infraestrutura, calor extremo e a morte de uma fã.

Previsão do tempo para os shows de Taylor Swift em SP

1º dia do show, sexta-feira

Para o primeiro dia do The Eras Tour em São Paulo, há previsão de chuvas extremas para qualquer hora de sexta, 24.

Segundo o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), a previsão é de uma mudança brusca de temperatura, com máxima de 23ºC e mínima de 14ºC. Durante o show, a temperatura deverá ser de 18ºC.

2º dia do show, sábado

No sábado, 25, a expectativa é de um dia com céu nublado. A temperatura deve diminuir ainda mais, atingindo uma máxima de 20ºC. Há também previsão de chuvas ao longo do dia. Durante a apresentação de Taylor Swift, a temperatura provavelmente ficará em torno de 15ºC.

3º dia do show, domingo

O último dia de Taylor Swift no Brasil deve ter um clima similar ao de sexta-feira, de sol com nuvens. Também deve chover ao longo do dia, mas não há previsão de chuva forte. A temperatura mínima prevista é de 15ºC, com máxima de 23ºC, segundo o site Climatempo.

Como se preparar para os shows?

É recomendável levar um casaco e uma capa de chuva. Se estiver chovendo durante o trajeto, é importante permanecer atento e evitar áreas propensas a alagamentos ao se locomover.

Datas do show de Taylor Swift em SP

Na capital paulista, as apresentações da loirinha ocorrerão nos dias 24, 25 e 26, no Allianz Parque, na zona oeste da cidade.