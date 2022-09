Pescador é resgatado dentro de freezer após 11 dias em alto mar

Pescadores do Suriname encontraram o pescador brasileiro Romualdo Macedo Rodrigues, 44 anos, dentro de um freezer que estava boiando na água, em alto mar, em 11 de agosto. O homem estava há 11 dias à deriva, no meio do Oceano Atlântico, e havia se refugiado no eletrodoméstico após o barco que conduzia afundar.

Romualdo saiu do porto de Oiapoque, no Amapá, para pescar, e pretendia chegar até a Ilha dos Macacos, na Guiana Francesa. O problema é que o barco estava rachado e, conforme a água entrava, começou a afundar. Em entrevista para o Domingo Espetacular, da TV Record, o pescador conta que passou um dia tentando impedir o barco de afundar, mas não conseguiu.

Abrigar-se no freezer foi a única alternativa para Romualdo. "Quando eu vi que não tinha jeito, eu peguei o freezer e fui embora”, contou na entrevista. Durante 11 dias, além da fome e da sede, ele enfrentou o medo de ser atacado por tubarões.

Romualdo foi encontrado em 11 de agosto, a cerca de 400 km da costa do Suriname, por um grupo de pescadores que viu o freezer boiando e, ao se aproximar, percebeu que havia uma pessoa dentro do eletrodoméstico. O brasileiro disse que sua vista “já estava se apagando” quando percebeu que havia um barco por perto e pediu ajuda.

Desidratado e com insolação, Romualdo foi resgatado e levado a Paramaribo, capital do Suriname, e recebeu os primeiros socorros. Mas, depois, foi detido pela polícia local por ter entrado no país sem documentos e ficou em uma cela por cerca de 16 dias como imigrante ilegal.

O pescador conseguiu ser repatriado e foi levado de avião para Belém (PA) com documentos especiais. Segundo o delegado Luís Carlos Porto, da Polícia Federal, ele está consciente, porém debilitado, e apresenta um quadro melhor do que o observado quando estava preso.