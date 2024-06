Funeral de Princesa Diana inspira 'House of the Dragon'; entenda

O texto abaixo contém spoilers do último episódio da série “House of the Dragon”

Em um dos episódios mais emocionantes da segunda temporada de "House of the Dragon", intitulado "Rhaenyra, a Cruel", a diretora Clare Kilner revelou que a cena da procissão fúnebre do Príncipe Jaehaerys Targaryen foi inspirada no funeral da Princesa Diana, que aconteceu em 1997. A semelhança não é apenas visual, mas também na tentativa de capturar a profundidade emocional e a gravidade do momento.

No episódio, os gêmeos idênticos Ser Arryk e Ser Erryk Cargyll, interpretados por Luke e Elliott Tittensor, enfrentam-se em um duelo até a morte. Esse conflito culmina em ambos os irmãos mortos, intensificando a violência e o caos em Westeros. O enredo do episódio mostra como a rivalidade entre os Hightower e os Targaryen impacta não apenas as famílias envolvidas, mas também a população de Westeros.

A direção de Clare Kilner foi fundamental para capturar a essência dramática da série. Durante a produção da cena fúnebre, Kilner utilizou referências visuais do funeral da Princesa Diana para orientar os figurantes. Ela buscou transmitir uma sensação de luto profundo e coletivo, pedindo aos atores que trouxessem suas próprias experiências de perda para o set. A cena foi filmada na Espanha, o que ajudou a criar uma atmosfera autêntica e emocionalmente carregada.

A Tragédia em Dragonstone

No desenrolar da trama, o Príncipe Daemon Targaryen, interpretado por Matt Smith, involuntariamente causa a morte do Príncipe Jaehaerys. A rainha Rhaenyra Targaryen, vivida por Emma D’Arcy, é acordada abruptamente em seus aposentos por Ser Arryk, que foi enviado por Ser Criston Cole para se infiltrar em Dragonstone e assassinar a rainha. O plano é frustrado por Ser Erryk, resultando em um combate mortal entre os irmãos. Essa cena de alta tensão exemplifica o clima de traição e vingança que permeia a série.

Enquanto isso, em Porto Real, a Rainha Viúva Alicent Hightower, interpretada por Olivia Cooke, enfrenta o luto e a desordem em sua família. Seu filho, o Rei Aegon II Targaryen, cada vez mais sedento por sangue após a morte de seu jovem filho, declara guerra contra Rhaenyra e Dragonstone, gerando ainda mais tumulto. A decisão precipitada de Aegon resulta na remoção de seu avô, Ser Otto Hightower, como Mão do Rei, sendo substituído por Ser Criston Cole.