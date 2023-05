Paredão BBB 23: Aline, Bruna e Larissa estão na berlinda; veja como votar pelo Gshow

O BBB 23 chegou ao seu último Paredão da edição. Nesta sexta-feira, 21, as quatro participantes restantes formaram o 18° Paredão da edição, um dia após a eliminação de Ricardo Alface, com 68,86% dos votos, ante 31,14% de Larissa.

Como se formou o Paredão?

Após a eliminação de Ricardo Alface, começou a Prova da Finalista. Foi uma dinâmica de resistência: as sisters ficavam sentadas, segurando o disco da Chevrolet, enquanto os bancos giravam. Elas podiam acionar o botão On Star para parar o giro do próprio banco por 30 segundos, mas apenas 15 vezes.

Após 5 horas de prova, Larissa desistiu e foi direto para o Paredão. Depois de 7 horas, Bruna Griphao também pediu para deixar a prova. Assim, Aline Wirley e Amanda continuaram na disputa, até que, após 17h e 47 min, Aline não aguentou mais, e Amanda foi a vencedora.

Assim, o paredão fica entre Aline, Bruna e Larissa.

Como votar no Paredão do BBB 23

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google.

Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial); Clique em quem você gostaria de eliminar; Caso você não tenha logado ainda, o Gshow irá pedir suas informações de login; Logado, um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

Quem já está na final?

Amanda, após ganhar a Prova da Finalista, já tem o seu lugar garantido na disputa pelo prêmio milionário do reality show.