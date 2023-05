Quem saiu do BBB ontem? Ricardo Alface é o 17° eliminado do reality

Ontem, 20, o BBB 23 definiu o seu Top 4. Como previsto, o escolhido para sair da casa mais vigiada do Brasil foi Ricardo Alface, eliminado com 68,86% dos votos. Ele estava num Paredão duplo contra Larissa, que ficou com 31,14%.

O resultado também significa que faz cinco paredões desde que o Votalhada acertou o eliminado do BBB 23. O compilado de pesquisas online indica uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online (em sites, contas no Twitter, Telegram, YouTube...) e não acertou as últimas eliminações, apesar de ter registrado as possibilidades de virada.

O que os paredões têm em comum? "Desérticas" -- Amanda, Larissa, Bruna e Aline -- competindo junto, e os seus fãs não perdem tempo nas votações que não geram votos de verdade. Por isso a diferença do resultado em comparação ao que é indicado pelo Votalhada. Agora, as quatro devem votar entre si para definir quais das três vai para a final do programa.

Com 68,86% dos votos, Ricardo Alface é o 17º eliminado do #BBB23. Larissa recebeu 31,14% dos votos. #RedeBBB pic.twitter.com/rtwpYhZqSY — Big Brother Brasil (@bbb) April 21, 2023