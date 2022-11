Paramore anuncia show extra em SP em 2023; veja preço e como comprar ingressos

A banda de rock Paramore confirmou nesta quarta-feira, 16, a realização de um show extra durante a sua vinda ao Brasil em 2023. A banda havia anunciado uma apresentação em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, mas adicionou mais um show na capital paulista após os ingressos terem esgotados em apenas meia hora.

O show extra acontecerá no dia 12 de março de 2023, um dia após o primeiro show, e será realizado no mesmo local, no Centro Esportivo Tietê, localizado no bairro da Luz. O comunicado foi feito pela vendedora oficial dos ingressos no Brasil, Tickets For Fun, em sua página no Twitter.

DATA EXTRA 📢 Devido à alta demanda para os shows do Paramore no Brasil - que esgotaram em minutos, a banda fará um show extra em São Paulo no dia 12 de março, no Centro Esportivo Tietê! pic.twitter.com/F6ivweJFl5 — T4F (@t4f) November 16, 2022

Venda de ingressos para o show extra do Paramore

Os ingressos para o show extra do Paramore serão vendidos pela página oficial da Tickets For Fun à partir das 10h desta quinta-feira, 17 de novembro, e também pela bilheteria do Teatro Renault em São Paulo, onde não é necessário pagar a taxa de conveniência do site.

Preço dos ingressos do show do Paramore em SP

Confira a tabela de valores abaixo.

ÁREA MEIA INTEIRA PISTA R$200 R$400 PISTA PREMIUM R$390 R$780

A Tickets For Fun lembra do limite de quatro ingressos por CPF.

LEIA TAMBÉM: