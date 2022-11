Copa do Mundo: saiba quais são os melhores lugares assistir aos jogos do Brasil

Já estamos entrando no clima de Natal, com panetones e árvores enfeitadas por todo canto, mas até o Papai Noel chegar muita bola vai rolar. É que, diferentemente das edições passadas, a Copa do Mundo desta vez acontece a partir de domingo (20) e não em junho, como manda a tradição.

Vale aproveitar que as temperaturas estão mais altas nesta época para assistir aos jogos fora de casa. De quebra, alguns bares e restaurantes ainda contam com programações especiais no período, que vão desde chope grátis a menus fechados com open bar.

É bom ficar atento à programação. O Brasil só entra em campo no dia 24, quando jogará contra a Sérvia às 16h. Depois, joga no dia 28, às 13h, contra a Suíça, e no dia 2 de dezembro enfrenta a equipe de Camarões. Confira o roteiro de Casual Exame para acompanhar as partidas.

Me Vá

Na simpática tapería do Baixo Pinheiros, serão colocadas televisões na garagem e no salão principal, que vão exibir os jogos do Brasil. Nessas ocasiões, entra em cena o menu Tapear, que entre outras coisas lista croqueta de camarão com gel de limão e pimenta-de-cheiro (R$ 26) e bao de panceta com picles de cebola roxa, gochujang, aïoli e coentro (R$ 16). O mix de tapas com duas taças de sangria sai a R$ 88.

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 285 - Pinheiros, São Paulo/SP – Fone: (11) 3816-0588 | horário de segunda a terça das 12h às 15h e 18 às 23h, quarta às sábado das 12h às 00h e domingo 12h às 17h.

Exquisito

Referência na culinária e na coquetelaria latinoamericanas, o bar fez história na Rua Bela Cintra e há um ano reabriu na esquina das ruas Artur de Azevedo e Cunha Gago, em Pinheiros. Nos horários dos jogos da seleção brasileira, o Exquisito vai receber os clientes com um chope de cortesia. Para petiscar, há opções do cardápio regular, como o chili da casa, servido junto de guacamole, tortillas e nachos (R$ 60).

Serviço: Rua Artur de Azevedo, 2079 – Consolação- São Paulo/SP –Fone: (11) 2323-5432 |Terça a quinta das18h às 23h, sexta 18h às 01h,sábado e domingo a partir das 13h - Almoço terça a sexta das 12h às 15h

Piccini Cucina

O restaurante dos Jardins, dedicado à culinária italiana, vai instalar telões para transmitir as partidas. Além disso, a casa terá uma sugestão exclusiva para quem quiser comemorar a data no local: a tábua com mistos de croquete de ossobuco, arancini all’amatriciana, bruschetta di brie e prosciutto e burrata cremosa, além de um drink da casa (R$ 89).

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49 Jd Paulista- São Paulo - Tel (11) 3476-3376 / (11) 3476-3393

Reservas contato@restaurantepiccini.com. Horário de funcionamento Segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 00h e Sexta a Dom 12h às 16:30h e das 19h às 00h

Tantin

O chef Marco Aurélio Sena elaborou um cardápio especial que ficará em cartaz durante todo o período de Copa do Mundo. Entre as sugestões, estão sanduíche de pancetta com vinagrete e maionese de alho (R$ 24, duas unidades) e espetinhos diversos. Para beber, tem batida de catuaba e abacaxi (R$ 18) e o drinque Olha o Mate, de cachaça, concentrado de mate, suco de limão, extrato de gengibre e xarope de açúcar (R$ 29).

Serviço: Rua dos Pinheiros, 987 - Pinheiros - São Paulo/SP - Fone (11) 3034-3082 | Horário segunda 12h - 15h, terça e quarta das 12h- 23h, quinta a sábado 12h -1h domingo 12h-18h | contato@tantin.com.br.

Gaarden Greenhouse

Nos dias de jogos do Brasil, um dos bares mais charmosos do Largo da Batata terá três opções de ingresso. A mais cara, a R$ 350 por pessoa, inclui menu degustação e open bar pelo período de quatro horas. Por R$ 200, o cliente tem direito apenas ao open bar e quem paga R$ 30 para entrar ganha um chope. No período, também haverá promoções de bebidas. Ingressos limitados.

Serviço: Rua Fernão Dias, 672, Pinheiros, (11) 97207-6416.

Bottega 21

O bar, que nasceu inspirado nas bottegas italianas, só vai transmitir as partidas do Brasil que ocorrerem após as 16h, em um telão. A cada gol da nossa seleção, será servido um shot de bebida para todos que estiverem na casa. Para petiscar, sugere-se uma das porções tradicionais da casa, como o a scarpetta (R$ 44), um ragu de carne rústico servido na companhia de pão de fermentação natural.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 1308, Pinheiros.

The S

Quem busca um lugar bacana para assistir aos jogos que seja no Centro de São Paulo, pode optar pelo The S, speakeasy que fica no primeiro andar do icônico prédio Circolo Italiano. Influenciado pela cultura ítalo-americana, sobretudo do Rat Pack, grupo de artistas liderado por Frank Sinatra que agitou a cultura e a boêmia norte-americana na década de 1950, o bar terá telão para os jogos do Brasil que se iniciam as 16h e DJ durante o intervalo. Boas opções são os clássicos e autorais, como o Smoked Negroni (R$ 42) e o My Way - gin, suco de limão taiti, suco de grapefruit, xarope de toranja, alecrim e angostura (R$ 44).

Serviço: Avenida Ipiranga, 344 – Circolo Italiano – 1 andar - São Paulo/SP | Horário de quarta a sábado, das 16h às 2h | @thes_bar

Rosewood

Durante a Copa do Mundo, o Summer Tent conta com um telão para exibição dos jogos e estará aberto ao público das 13h às 18h (com open bar de bebidas por R$ 400) e a partir das 18h de acordo o que for consumido no local. Grupos maiores têm a possibilidade de fechar lounges privados para até 20 pessoas.

Para a ocasião, o Rosewood São Paulo montou um menu especial, inspirado e desenvolvido a partir de uma pesquisa sobre comidas clássicas de estádios pelo mundo, preparado pelo Chef Executivo Felipe Rodrigues, com destaques para o Bocadillo de Jamon, Bifanas de Porchetta e Espetinhos de Picanha.

Serviço: Rua Itapeva, 435 - Bela Vista, São Paulo. Informações sobre locação do espaço: (11) 3797-0500 ou saopaulo.sales@rosewoodhotels.com.

Confeitaria Dama

Nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro, a confeitaria vai exibir os jogos de futebol na área externa com jardim da loja de Rua Ferreira de Araujo, em Pinheiros. Para esses dias, será servido um Chá da Tarde especial, com quitutes personalizados para a Copa do Mundo. O cardápio inclui mini salgados (choux caprese, croissant de salmão, bruschetta pesto, brioche com pasta de alcachofra, salada de queijo de cabra e mini croissant tradicional acompanhado geleia e mel), docinhos (cupcake, mil folhas, éclair de brigadeiro, tartelete de limão, tartelete de damasco, macaron de pistache, macaron de maracujá e brigadeiro no copinho), petit fours (mini sablé de limão, mini palmier, florentine e pão de mel), além de bebidas (água, água de coco, suco, refrigerante, chá e café), por R$185 por pessoa.

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 376. Reservas: confeitariadama.com.br

Boato

Não bastasse o cardápio assinado pelo chef Cris Blondel – com direito à receita exclusiva de rabada e tutano (69 reais) – e o drinque A Cara do Brasil, criado por Mauro Pereira especialmente para a Copa do Mundo, o restaurante no bairro paulistano do Itaim Bibi preparou TVs para quem preferir assistir aos jogos de futebol e, em dias de disputa da Seleção Brasileira, haverá chope Heineken em dobro e apresentação ao vivo com DJ.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 1195 – Itaim Bibi. Reservas: (11) 4040-3673

Braza

É verdade que o Allianz Parque não será palco para a Copa do Mundo, mas isso não tira o charme de assistir à competição em frente ao gramado do estádio de futebol. E essa é a proposta do Braza, que prepara uma série de experiências para os clientes durante os jogos do Brasil, como chope em dobro, batida de pênalti, pocket show e até sorteio de camisa da Seleção Brasileira autografada.

Serviço: Rua Palestra Itália, 200. Entrada pelo portão A do Allianz Parque, 3º piso. Telefone: 11 91465-2717

Così

Que tal aproveitar a Copa do Mundo para assistir aos jogos da Seleção Brasileira e ainda aproveitar boa gastronomia? Durante a competição, o restaurante Così apresentará o Copa na Casa dos Chefs, evento que reúne alguns dos principais nomes do país – como Luiz Filipe (Evvai), Tássia Magalhães (Nelita), Renato Carioni (Così), Paulo Yoller (Meats) e Brenno Floriano (San Lorenzo Gelateria) – em dois menus. Para o almoço, já inclui entrada, prato principal e sobremesa (98 reais); no horário das disputas, há quatro petiscos e um sorvete (78 reais).

Serviço: Rua Haddock Lobo 1589. Horário de Funcionamento: segunda a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 00h, domingo das 12h às 22h. Fone: 3061-9543.

Hilton São Paulo Morumbi

Quer assistir aos jogos da Copa do Mundo como se estivesse no Catar? Essa promete ser a sensação do maior telão fixo em hotel de São Paulo, considerado uma das principais atrações do Canvas Bar (e do próprio Hilton). E nem é preciso ser hospede para acompanhar a Seleção Brasileira nas imagens com 200 polegadas: o espaço é aberto ao público e oferente de pizzas a hambúrgueres, além de drinques e cerveja. Nos horários de happy hour, das 18h30 às 22h, ainda há apresentação de DJs.

Serviço: Avenida das Nações Unidas, 12.901, Torre Leste - Brooklin Novo – São Paulo – SP

Arena Renaissance

Eis que o tradicional hotel no bairro dos Jardins decidiu repetir a receita da Copa do Mundo de 2018 e recriou o Arena Renaissance com estrutura especial para a competição. E, além das comidinhas de boteco criadas pelos chefs Gayber Silveira e Raul Vieira, os clientes podem assistir aos jogos no telão de 400 polegadas – é necessário ter ingresso (30 reais) apenas para os jogos da Seleção Brasileira.

Serviço: Alameda Santos 2233, Jardins. São Paulo – SP (ao lado da entrada principal do hotel)

Torcida Nº1

Nome conhecido das festas e camarotes de Carnaval, o Nº1 também terá projetos durante a Copa do Mundo em pleno rooftop do edifício Tomie Ohtake. Toda a programação inclui open bar, assim como experiências gastronômicas e atrações musicais – entre os confirmados estão Mariana Rios e Luiza Possi, Birds of Mind, Apache, Kevin o Chris, Pontifexx e a Bateria da Vai-Vai. Os ingressos são vendidos antecipadamente e novas datas serão marcadas à medida que a Seleção Brasileira avançar nas fases eliminatórias da competição.

PHD Rooftop - Rua Coropé, 88 - Pinheiros - São Paulo.

Kia Ora

O bar abrirá as portas mais cedo para receber o público em dias de jogos do Brasil e ainda terá uma hora de open chope antes das disputas. Também haverá três telões dedicados às partidas de futebol e, na sequência, apresentações de música ao vivo para os clientes, que ainda terão cinco sanduiches exclusivos e quatro coquetéis preparados especialmente para o período da competição.

Serviço: Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377, Itaim Bibi. Telefone: 11 3846-8300. Reservas e Informações: (11) 98416-0330

Europa Lounge

Quem disse que arquibancada e camarote são espaços exclusivos dos estádios do Catar? Essas duas opções também estão disponíveis na tabacaria Europa Lounge, que oferece pacotes específicos para quem preferir assistir aos jogos na área externa (que tem TV de 85 polegadas) ou nas salas privativas com direito a uma garrafa de whisky. Em comum, ambos tem petiscos inspirados no futebol, como é o caso dos sanduiches de pernil e de linguiça, dos espetinhos e do amendoim.

Serviço: Avenida Europa, 614. Funciona de segunda a sexta, das 13h às 23h, e, aos sábados e feriados, das 11h às 19h.

Seu Justino

Para celebrar (e incentivar) a campanha da Seleção Brasileira rumo ao hexacampeonato, o bar criou seis drinques exclusivos para a Copa do Mundo – inspirados nas culturas que serviram de palco para cada conquista. Todos estarão disponíveis a partir de 20 de novembro, quando também começa a disputa no Catar.

Serviço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 5003 - Jardim Paulista - Tel. (11) 3198-9910; Rua Harmonia, 77 - Vila Madalena - Tel. (11) 2305-0130; Av. Azevedo Soares, 940 - Vila Gomes Cardim - Tel. (11) 2305-0140. Horário de funcionamento: Horário de funcionamento: Quinta-feira e Sexta - feira: a partir das 18h | Sábado e Domingo: a partir do meio dia

The Victoria

Para quem preferir comemorar o placar em “terras estrangeiras”, o pub com toques de brasilidade oferece comidinhas inglesas, brunch, além de um menu dedicado a chopes, cervejas artesanais e coquetéis. Durante a Copa do Mundo, haverá programação dedicada aos jogos do Brasil – além de Inglaterra e País de Gales, é claro – e pacotes de consumação para grupos de até 40 pessoas. E vale um detalhe: quem for vestido com a camisa do time em campo ganha um Half Pint Victoria Lager, a cerveja da casa com 500 ml.

Serviço: Rua Bandeira Paulista, 164, Itaim Bibi, tel. 2367-1043. Das 12h às 21h (sábado a partir das 10h; domingo 10h/20h; fecha segunda).

