Para Ana Paula, cancelamento de Solange Couto no BBB 26 'não faz sentido'

Trajetória cheia de embates

Desde as primeiras semanas de jogo, Ana Paula se consolidou como uma das protagonistas da edição. A sister, de 44 anos, esteve no centro de alianças, rivalidades, discussões e momentos decisivos, mantendo forte presença no programa.

Ana Paula entrou na casa já como alvo de Aline Campos, com quem tinha uma desavença de dez anos — no Prêmio Multishow, a jornalista comparou um look de Aline a uma "executiva de pornô".

Mas, logo nas primeiras semanas, construiu uma amizade com Milena. A aliança entre as duas começou a tomar forma após o primeiro Sincerão da temporada, quando se aproximaram diante das críticas que recebiam de outros participantes. A cumplicidade foi crescendo no dia a dia do confinamento.

Naquele momento, ambas ainda integravam o chamado "grupão", ao lado de Babu, Juliano, Maxiane, Marciele, Marcelo, Breno, Jordana e Samira.

Desde o início, porém, Ana Paula já era alvo declarado da aliança rival, formada por Cowboy, Sarah Andrade, Jonas, Brigido e Matheus.

O ponto de ruptura veio quando Matheus afirmou que Ana Paula se comportava como "patroa" de Milena. Parte do grupão não saiu em defesa da sister, e a falta de apoio foi determinante: a jornalista rompeu com os Pipocas e, ao lado da recreadora infantil, passou a jogar de forma definitiva em dupla, dando origem ao núcleo do que viria a ser o grupo dos Eternos.

Os adversários

Ao longo da temporada, Ana Paula enfrentou adversários em várias frentes.

Com Jonas Sulzbach, a relação era complexa: adversários declarados, os dois equilibravam as brigas com flertes e provocações bem-humoradas. Durante a festa do modelo, Ana Paula disse que ambos fariam "filhos bonitos" e pediu para ele dar um pedaço de bolo na boca dela — para delírio dos fãs da dupla.

Com Alberto Cowboy, a rivalidade foi a mais intensa da temporada, marcada por acusações mútuas e embates que mobilizaram a casa. O ponto mais alto veio quando Cowboy usou a saúde do pai de Ana Paula como arma em uma discussão — e admitiu depois que foi de propósito.

"Eu tive que falar com ela algo que eu sei que machuca ela, porque ela faz isso o tempo todo com a gente", disse o brother. Ana Paula foi atrás dele aos gritos, foi contida pelos aliados e ainda amassou o chapéu do brother na sala.

Com Babu Santana, a relação começou como aliança e terminou em rivalidade. O ator foi se distanciando à medida que passou a discordar de atitudes da jornalista dentro da casa — e a tensão foi escalando até um episódio simbólico: em uma Prova do Anjo, Babu a eliminou da disputa usando o "uni-duni-tê". Para Ana Paula, o gesto foi além do jogo. A partir daí, ela passou a enxergar o brother como covarde dentro da casa.

Solange Couto, aliada do Veterano no jogo, também se envolveu em discussões com a sister e chegou a afirmar que Ana Paula teria sido "espraguejada" pela mãe.

Os apelidos e as cenas marcantes

Ana Paula foi responsável por alguns dos momentos mais icônicos e dos termos mais memoráveis da edição. Chamou Jonas de "Quinta Série", Maxiane de "Coordenadora do Resort", Jordana de "Jordan" e Babu de "uni-duni-tê". Para os participantes que, na sua avaliação, não jogavam, reservou os rótulos de "Sarinha caça-enredo" (para Sarah Andrade) e "Planta amazônica".

Foi barrada da Festa do Líder cinco vezes. Em apenas uma delas cumpriu o desafio — e fez história: voltou à festa de "Humberto" ao som de "Erva Venenosa", em uma das cenas mais marcantes da temporada. Nas outras ocasiões, rasurou as tarefas e foi dormir, tratando tudo com deboche.

Dividiu com Milena um dos Monstros mais pesados da edição: as duas precisavam se revezar em uma plataforma para manter refletores acesos, sem poder beber água. O castigo foi suspenso após forte repercussão negativa nas redes sociais e retomado no dia seguinte.

As duas também levaram a casa para o "Tá Com Nada" de forma proposital: a jornalista deu o primeiro passo ao se recusar a fazer o Raio-X, pois estava cansada, tomando uma punição gravíssima. Na sequência, Milena comeu um abacaxi do VIP — e a casa inteira foi arrastada para o castigo coletivo.

Nem a produção escapou

A forte personalidade de Ana Paula não poupou nem as dinâmicas impostas pela produção. Na Festa do BBB 26 com Ana Castela, a jornalista recusou o figurino da noite.

Sem rodeios, deixou sua posição clara: "Não vou usar. Uso figurino ou eu fico fora do show. Eu fico fora do show". E ficou. Deitou no Quarto Sonho de Eternidade enquanto a cantora animava os brothers.

A reta final e a morte do pai

Às vésperas da grande final, Ana Paula viveu o momento mais difícil de sua trajetória no programa. Gerardo Renault, pai da sister, morreu aos 96 anos no domingo, 19, véspera da grande final. A jornalista soube do falecimento e escolheu permanecer no programa — sustentada pela missão que o próprio pai lhe dera antes de ela entrar na casa.

"Quando eu recebi o convite eu fui conversar com o meu pai e ele falou que eu tinha uma missão, que eu tinha que vir aqui atrás da minha realização profissional, atrás da minha aposentadoria. Ele me deu uma missão e graças a vocês eu estou aqui dentro", disse, emocionada.

Na mesma semana, Ana Paula havia rompido brevemente a amizade com Milena — mas as duas deixaram as desavenças para trás.

Os números

Ao longo de quase 100 dias de confinamento, Ana Paula ganhou duas lideranças, foi ao paredão seis vezes e enfrentou três castigos do Monstro.

Acumulou R$ 50 mil no Ganha-Ganha e garantiu, junto com os outros finalistas, um apartamento de R$ 270 mil.

Chegou à grande final como a figura mais polarizadora, mais dominante — e mais resiliente — do BBB 26.

A favorita

Ana Paula já havia entrado para a história do BBB antes mesmo de voltar ao programa. Em 2016, sua saída do BBB 16 — e o icônico "olha ela" na volta do paredão falso — a transformaram em uma das participantes mais marcantes da história do reality.

Dez anos depois, ela retornou com a mesma postura: tirar do sério antes que lhe tirassem, partir para a briga antes que alguém o fizesse primeiro.

A estratégia funcionou — e o público respondeu. Ana Paula liderou todas as enquetes do BBB 26 com margem expressiva, sendo apontada como favorita ao prêmio ao longo de toda a temporada.