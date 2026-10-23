Meghan Markle diz estar 'profundamente angustiada' com denúncia de abuso infantil contra o pai

Meghan Markle se pronunciou nesta sexta-feira, 23, após a divulgação de acusações contra seu pai, Thomas Markle. A denúncia foi feita por seu meio-irmão, Thomas Markle Jr., que afirmou ter encontrado supostas imagens de abuso sexual infantil na antiga residência do pai, nas Filipinas. Thomas Markle nega as acusações.

Em um comunicado enviado ao jornal britânico The Sun, a duquesa de Sussex afirmou estar abalada com as notícias e manifestou preocupação com possíveis vítimas. Ela também revelou que recebeu informações sobre alegações anteriores contra o pai em 2018, quando uma carta foi encaminhada à polícia britânica.

O caso voltou a chamar atenção para o rompimento entre Meghan e Thomas, que se tornou público no ano em que ela se casou com o príncipe Harry. A duquesa relacionou a decisão de manter o pai afastado de seus filhos à preocupação com a segurança das crianças.

Meghan afirma que já tinha conhecimento de denúncias

Em sua manifestação, Meghan disse que uma carta enviada em 2018 à Polícia Metropolitana de Londres e à unidade responsável pela proteção da família real britânica foi posteriormente compartilhada com ela.

Segundo a duquesa, o documento apresentava alegações preocupantes contra Thomas Markle. Ela afirmou ter recebido garantias de que as informações estavam sendo investigadas pelas autoridades.

Meghan também declarou esperar que a situação ajude a esclarecer os motivos de seu afastamento do pai. De acordo com ela, a decisão de impedir que Thomas tivesse contato com seus filhos, Archie e Lilibet, teve como objetivo protegê-los.

A duquesa ainda manifestou esperança de que a Justiça seja feita e de que a segurança de crianças potencialmente afetadas seja tratada como prioridade.

“Estou profundamente angustiada com as notícias que vieram à tona nas últimas 24 horas, e meus pensamentos estão com todas as crianças que possam ter sido prejudicadas. Em 2018, uma carta foi enviada à Royalty and Specialist Protection (departamento da Polícia Metropolitana responsável pela proteção da Família Real). Posteriormente, essa carta foi compartilhada comigo. O documento trazia alegações preocupantes e perturbadoras contra meu pai, e recebi a garantia de que o caso estava sendo investigado", diz o comunicado de Meghan ao The Sun.

O que diz a denúncia contra Thomas Markle?

As acusações foram divulgadas inicialmente pelo próprio The Sun. Thomas Markle Jr. afirmou ter encontrado centenas ou milhares de imagens de abuso sexual infantil em materiais guardados na antiga residência do pai, na cidade de Cebu, nas Filipinas.

Segundo o relato do meio-irmão de Meghan, o material estava armazenado em caixas com objetos pessoais e equipamentos eletrônicos. Ele declarou que comunicou o caso às autoridades e procurou o FBI, a polícia federal dos Estados Unidos.

As alegações ainda precisam ser apuradas. Até o momento, as informações divulgadas pela imprensa não estabelecem a responsabilidade de Thomas Markle pelos supostos arquivos.

Pai de Meghan nega as acusações

Thomas Markle, de 82 anos, rejeitou as acusações feitas pelo filho. Em entrevista ao Daily Mail, ele afirmou estar chocado com as declarações e negou ter cometido os atos atribuídos a ele.

O pai de Meghan também classificou as acusações como mentiras. A defesa pública de Thomas contrasta com o relato de Thomas Markle Jr., que afirmou ter comunicado a descoberta às autoridades.

A investigação deverá esclarecer a origem do material mencionado na denúncia e as circunstâncias em que teria sido encontrado.

Entenda o afastamento entre Meghan e o pai

O relacionamento entre Meghan Markle e Thomas Markle se deteriorou em 2018, ano do casamento da duquesa com o príncipe Harry. Meghan rompeu relações com Thomas na época de seu casamento com Harry, em 2018, após o pai ser acusado de combinar fotografias com um paparazzo para vendê-las a tabloides. Ele admitiu ao TMZ, ainda em 2018, que fez um acordo para permitir que uma agência de fotos o fotografasse se preparando para o casamento.

Desde então, os dois permanecem afastados, e Thomas não teve contato com os netos, Archie e Lilibet.

"Espero que agora se compreenda que, apesar das distorções feitas por certos veículos de imprensa ao longo dos anos, o distanciamento do meu pai — e a minha decisão de não permitir que ele tivesse contato com nossos filhos — ocorreu por um único motivo: protegê-los.", finalizou Meghan.

Ao longo dos anos, Thomas Markle concedeu entrevistas nas quais comentou publicamente o afastamento da filha e pediu uma reconciliação. Em 2021, ele afirmou, ao programa Good Morning Britain, que continuaria falando com a imprensa até conseguir retomar o contato com Meghan.