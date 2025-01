Casa do filme 'Ainda Estou Aqui' está à venda — e corretor revela o valor

Pela primeira vez na história, o Brasil recebeu uma indicação na categoria de Melhor Filme no Oscar com "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. Entre tantos elementos — incluindo a atuação da atriz Fernanda Torres —, algo que abrilhantou o filme foi a casa locada para as gravações, que serviu como lar fictício para todo o imbróglio da família Paiva.

A casa escolhida é localizada no bairro da Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro. No entanto, ela passou por algumas reformas para se adaptar melhor à época em que o filme se passa.

O portão elétrico, por exemplo, foi trocado por um mais antigo. Já as paredes foram envelhecidas. Muro e a varanda também foram reformados para parecer mais com a casa original dos Paiva.

Vale lembrar que a casa original, onde de fato viveu a família protagonita de 'Ainda Estou Aqui', foi transformada em um restaurante. Assim ela permaneceu por anos até o terreno ser comprado por uma incorporadora, que o demoliu.

No terreno que fica na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, hoje há um condomínio de luxo com cinco unidades.

Casa de 'Ainda Estou Aqui' à venda

À EXAME, Marcelo Dias, o corretor responsável pela venda da casa, afirmou que atualmente ela está sendo negociada por R$ 20 milhões.

"Dois compradores estão interessados, um de Minas Gerais e outro do Mato Grosso do Sul. Um deles entrou na jogada após a gravação do filme, o outro já estava negociando", explica.

A casa tem 480 metros quadrados, tem 4 suítes, 2 varandas, 3 salas, 3 vagas na garagem, copa, cozinha, piscina, churrasqueira e elevador, e está localizada no cruzamento da rua Roquete Pinto com a João Luiz Alves. "Além disso tudo tem uma vista maravilhosa para o Cristo Redentor, Baía de Guanabara e Pão de Açúcar", afirma o corretor.

Perguntado, Dias afirmou que não pode divulgar qual o preço de locação da casa. Mas o profissional afirma que percebeu uma maior procura depois que a casa apareceu no filme que concorre ao Oscar.

Apesar de atualmente desocupada, uma família compartilhou nas redes sociais fotos e vídeos da época em que viveram na icônica casa, entre 2019 e 2022.

