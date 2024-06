Os 10 melhores filmes sobre o fim do mundo para assistir no streaming

Era para ser nos anos 2000, mas o "bug do milênio", um pânico criado pelo início da era digital, não fez nem cócegas na estrutura tecnológica do mundo. Depois, a previsão era para 2012, por causa do fim do calendário dos Maias. 12 anos se passaram e continuamos aqui, não exatamente firmes e fortes — afinal, as mudanças climáticas estão aí para provar que a Terra pode sim ter data de validade —, mas ainda vivos e pertencentes a esse planeta.

As famosas previsões do fim do mundo já deixaram muita gente com medo de morrer e temeroso pelo que virá no futuro, mas ano após ano, as profecias não se concretizam. Isso não significa, entretanto, que as teorias da conspiração criadas para essas "datas finais" não sejam pelo menos divertidas: já foram tema de muitos e muitos roteiros de cinema.

Abaixo, a EXAME POP separou 10 filmes do cinema que retratam possíveis formas como o mundo acabaria para maratonar no fim de semana — ou alimentar novas teorias da conspiração entre amigos e familiares. Confira:

10 filmes sobre o fim do mundo para assistir no streaming

Presságio (2009)

Sinopse: 50 anos depois de ter sido enterrado em uma cápsula do tempo, um documento enigmático cai nas mãos de Caleb Koestler, filho do professor John Koestler. Este descobre que a mensagem codificada enumera com exatidão cada desastre ocorrido nas últimas cinco décadas e ainda prevê uma calamidade global. O educador busca a ajuda da família da autora profética para tentar alertar a todos sobre a possível tragédia.

Onde assistir: Prime Video e Telecine.

Rua Cloverfield, 10 (2016)

Sinopse: Uma jovem acorda presa em um porão subterrâneo e teme ser vítima de um sequestro. Um homem explica que salvou a sua vida, mas não sabendo se pode confiar nele, ela tenta se libertar o quanto antes.

Onde assistir: Apple TV e Prime Video (aluguel)

Interestellar (2014)

Sinopse: No futuro da Terra, uma praga global nas colheitas e um segundo Dust Bowl estão lentamente a tornar o planeta inabitável. O professor Brand (Michael Caine), um brilhante físico da NASA, está trabalhando em planos para salvar a humanidade transportando a população da Terra para um novo lar através de um buraco de minhoca. Mas primeiro, Brand deve enviar o ex-piloto da NASA Cooper (Matthew McConaughey) e uma equipe de pesquisadores através do buraco de minhoca e através da galáxia para descobrir qual dos três planetas poderia ser o novo lar da humanidade.

Onde assistir: Max

2012 (2009)

Sinopse: em 2012, eventos catastróficos ameaçam destruir o planeta, confirmando uma antiga profecia maia. Enquanto os governos mundiais tentam salvar a humanidade e o globo cai em ruínas, um homem entra em ação e faz de tudo para salvar sua família.

Onde assistir: Max e Prime Video

O Dia em que a Terra Parou (2008)

Sinopse: Um alienígena chamado Klaatu atravessa o universo para chegar à Terra e avisar os humanos sobre uma crise global que está por vir. Ele encontra a renomada cientista Dra. Helen Benson, que, juntamente com seu filho Jacob, deve proteger o alienígena amigo da Terra.

Onde assistir: Star+

Não Olhe Para Cima (2021)

Sinopse: Dois astrônomos medíocres descobrem que em poucos meses um meteorito destruirá o planeta Terra. A partir desse momento, eles devem alertar a humanidade por meio da imprensa sobre o perigo que se aproxima.

Onde assistir: Netflix

Guerra dos Mundos (2005)

Sinopse: Ray Ferrier é um estivador divorciado, afastado de seus filhos, que vivem com a mãe. Quando sua ex-esposa deixa as crianças para ele cuidar durante alguns dias, o planeta é atacado por alienígenas que surgem do chão conduzindo tripods e destruindo tudo que encontram pelo caminho. Ray tenta proteger os seus filhos e fugir para Boston para se juntar a sua ex-esposa. Durante o trajeto, enfrenta várias adversidades e ataques.

Onde assistir: Apple TV+ e Prime Video (aluguel)

O Abrigo (2011)

Sinopse: Um pai de família começa a ter visões sobre a chegada de uma tempestade apocalíptica. As imagens o atormentam e ele decide construir um refúgio. Sua conduta paranoica assusta as pessoas ao seu redor, a ponto dele mesmo questionar seus atos.

Onde assistir: Apple TV+ e Prime Video (aluguel)

Eu sou a Lenda (2007)

Sinopse: Robert Neville é um brilhante cientista e o único sobrevivente de uma epidemia que transformou os humanos em mutantes sedentos por sangue. Andando pela cidade de Nova York, ele procura por outros possíveis sobreviventes e tenta achar a cura da praga usando seu próprio sangue, que é imune.

Onde assistir: Max, Apple TV+ e Prime Video

Bird box (2018)

Sinopse: Entidades misteriosas invadem a Terra com sua terrível presença. Aqueles que as veem, se matam instantaneamente. O mundo entra em colapso, mas uma mãe luta para encontrar um lugar seguro para viver com seus filhos.

Onde assistir: Netflix