Oppenheimer: sem CGI e com cena de nudez prolongada; veja tudo o que já sabemos sobre o filme

Mais próximo do que nunca da estreia, "Oppenheimer", novo filme de Christopher Nolan, tem conquistado o coração dos críticos internacionais. O longa-metragem chega aos cinemas no próximo dia 20 de julho — junto da estreia de "Barbie" — com altas expectativas: além de trazer a história do 'pai' da primeira bomba atômica, no Projeto Manhattan, detonada no Novo México em 1945, chega também às telonas com um elenco de peso.

Fazem parte do filme os atores Cillian Murphy, Florence Pugh, Jack Quaid, Matthew Modine, Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Gary Oldman, Rami Malek, Gustaf Skarsgard, Dane DeHaan, Jason Clarke e Casey Affleck.

Este é o 12º filme de Christopher Nolan e promete ser aclamado como uma das melhores estreias no cinema de 2023. Mas não é só o elenco e a direção que criam essa expectativa: a produção do longa-metragem trará inovações para a indústria, além de cenas inéditas e um quadro de romance incomum para as obras de Nolan.

O longa é baseado na biografia "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" (Oppenheimer: o triunfo e a tragédia do Prometheu americano), de Kai Bird e Martin Sherwin, publicada em 2006 e vencedora do Prêmio Pulitzer. A versão brasileira foi editada pela Intrínseca, publicada em 2023.

Veja o trailer de 'Oppenheimer'

Veja tudo o que já sabemos sobre o filme "Oppenheimer"

Cenas sem CGI

Grande fã da forma clássica de gravar filmes, Christopher Nolan é conhecido por suas tomadas "reais", gravadas com o mínimo de uso de tecnologia digital. Para se ter ideia, em seu último filme, "Tenet", ele chegou a explodir um avião verdadeiro para compor uma das cenas. Em "Oppenheimer", esse apego à realidade foi mantido.

Todas as três horas de filme não possuem nenhuma tomada de CGI, destacou o diretor em entrevista ao portal Collider. Para recriar os testes do Projeto Manhattam, Nolan de fato recriou o Teste Trinity (o primeiro nuclear), com apoio de cientistas — que inclusive aparecem como figurantes no filme. Claro, apenas em efeitos práticos para o longa-metragem.

Cenas longas de nudez

Não só pelo tema delicado, mas também por conter cenas de violência explícita, "Oppenheimer" recebeu classificação indicativa para maiores de 18 anos no Brasil. Um dos motivos, além do conteúdo denso, foi a adição de uma cena longa de nudez com Cilian Murphy (Oppenheimer) e Florence Pugh (Jean Tatlock).

Em entrevista à revista Wired, Nolan destacou que o relacionamento entre os personagens será importante para o enredo. Além das cenas de sexo, haverá também conteúdo sensível entre Cilian Murphy e Emily Blunt (Kitty), que interpreta a esposa do 'pai' da bomba atômica.

O melhor papel de Robert Downey Jr.

Para além de uma história cativante — o livro no qual o filme foi baseado é vencedor do Prêmio Pulitzer —, um dos grandes "trunfos" de "Oppenheimer" é justamente a escolha de um elenco composto por grandes nomes de Hollywood. E segundo os próprios atores, este pode ser um dos melhores filmes de suas carreiras.

Em entrevista à Indiwire, o ator Robert Downey Jr. afirmou que esse é seu melhor papel em toda a carreira. "Só vou dizer isso: este é o melhor filme em que já atuei. E mal posso esperar para que todos vocês o experimentem", afirmou ele.

O ator interpretará Lewis Strauss, ex-presidente da Comissão de Energia Atômica dos EUA, um dos antagonistas do filme.

Filme mais longo de Nolan

Uma das características mais marcantes das produções de Nolan está bastante relacionada ao tempo — tanto dentro das narrativas quanto na duração dos filmes. "Oppenheimer", no entanto, chega com mais uma novidade dentre as obras do diretor: será o filme mais longo da carreira de Nolan, com duas horas e 49 minutos.

Filme terá cenas em preto e branco

Em busca de um roteiro mais objetivo, Christopher Nolan afirmou, em entrevista à Total Film, que o filme terá cenas coloridas e em preto e branco.

"Escrevi o roteiro em primeira pessoa, coisa que nunca tinha feito antes. Não sei se alguém já fez isso, se é algo que as pessoas fazem ou não... O filme é objetivo e subjetivo. As cenas coloridas são subjetivas; as cenas em preto e branco são objetivas. Escrevi as cenas coloridas na primeira pessoa. Então, para um ator que lê isso, de certa forma, acho que seria bastante assustador", comentou ao portal.

Sobre o que fala o filme "Oppenheimer"?

"Oppenheimer" é o 12º filme de Christopher Nolan. Ele conta a história de J. Robert Oppenheimer, físico conhecido como o 'pai da bomba atômica', responsável pela criação do Projeto Manhattan, que culminou na criação da explosão nuclear do mundo, detonada em 1945, no Novo México.

O longa é baseado na vida de "Oppenheimer", descrita na biografia American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" (Oppenheimer: o triunfo e a tragédia do Prometheu americano), de Kai Bird e Martin Sherwin, publicada em 2006 e vencedora do Prêmio Pulitzer.

Quando estreia "Oppenheimer"?

O filme estreia no dia 20 de julho nos cinemas brasileiros.

Quem está no elenco de "Oppenheimer"?

Fazem parte do filme os atores Cillian Murphy, Florence Pugh, Jack Quaid, Matthew Modine, Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Gary Oldman, Rami Malek, Gustaf Skarsgard, Dane DeHaan, Jason Clarke e Casey Affleck.