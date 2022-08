One Piece completa 25 anos; saiba cinco curiosidades do anime "infinito"

Em 2022, um dos mangás mais “infinitos” de todos completa 25 anos. One Piece, que já conta com mais de mil episódios de animação japonesa (anime) e de quadrinhos, é um dos mais populares mundo afora.

A história de Monkey D. Luffy, jovem pirata com chapéu de palha, traz em sua extensa trajetória intrigas de poder e um objetivo inconfundível: se tornar o novo Rei dos Piratas. O anime é do estilo “shounen” (anime de ação), e começou a ser exibido em 1999. Já o mangá, da forma como o conhecemos, foi lançado no ano de 1997.

Em comemoração aos 25 anos desse que é um dos animes mais populares, a redação da EXAME separou cinco curiosidades sobre One Piece. Confira:

1. Pode parecer, mas One Piece não é o anime mais longo da história

Chegando aos 1.028 episódios neste sábado, há quem realmente acredite que One Piece é o anime mais longo da história. E ele de fato se esforça para chega lá, mas está longe de alcançar o título de Sazae-san — em exibição desde 1969, com mais de 7.500 episódios.

A bem da verdade, One Piece sequer está no top5 dos animes mais longos, ocupados, atrás de Sazae-san, por Nintama Rantaro, Ojarumaru, Oyako Club e Doreamon, todos com mais de 1.700 episódios (e ainda em exibição).

2. Originalmente, One Piece seria uma série de cinco anos

Eiichiro Oda, criador do mangá, havia planejado uma história que duraria somente cinco anos para One Piece. Neste mês, a produção já é cinco vezes mais longa do que o previsto pelo mangaka.

Vale destacar que Oda costuma trabalhar com poucos assistentes e, até hoje, prefere desenhar a maior parte do mangá sozinho, com seu traço original. Ele também não repete cenas antigas em flashback: é tudo feito do zero.

3. One Piece e Eiichiro Oda estão no The Guinnes Book of World Records

Com mais de 500 milhões de mangás vendidos em mais de 55 países, a obra e o autor foram notados pelo Guinnes Book. O recorde vem do maior número de exemplares de uma mesma série de comic books publicados por um único autor.

Hoje, esse já se consagra como o segundo quadrinho mais vendido do mundo, à frente das obras do Batman — presentes no mercado há mais de 80 anos. Quem lidera esse recorde, a título de curiosidade, é o próprio Super-Homem (600 milhões de cópias vendidas).

Para ter ideia, o sucesso de vendas de One Piece é tão forte que a história colocou Eiichiro Oda na lista dos dez autores de ficção mais vendidos da História.

LEIA TAMBÉM: One Piece alcança 300 milhões de cópias impressas no Japão

4. Luffy é dublado por Mayumi Tanaka, uma mulher de 67 anos

Uma porção de animes no Japão é dublada por mulheres, mesmo que os personagens em questão sejam do gênero masculino. Com One Piece, não foi diferente: o protagonista, Luffy, é dublado desde o primeiro episódio por Mayumi Tanaka.

Na versão brasileira, Luffy ganhou voz por dois dubladores: Wagner Fagundes, quando a distribuição de dublagem no Brasil pertencia à DPN Santos, e Carol Valença, quando a distribuição foi para UniDubi, em 2018.

5. A amizade entre Oda e Masashi Kishimoto que gerou easter eggs

O personagem “Perna Negra” Sanji, na verdade, tinha como nome “Naruto”, na trama original. No entanto, a introdução desse personagem veio no mesmo ano do anime Naruto, de Masashi Kishimoto, e Eiichiro Oda resolveu mudar o nome do personagem em One Piece.

Anos mais tarde, ambos os mangakas se tornaram muito reconhecidos e, no volume final da saga de Naruto, Kishimoto fez uma homenagem a One Piece, inserindo o símbolo da caveira com chapéu de palha na bandana do Naruto.

No capítulo 766 de One Piece, Oda também fez uma homenagem à Kishimoto, inserindo uma cena de Luffy e Naruto almoçando juntos, cada um comendo a comida favorita do outro.

Onde assistir One Piece?

Parte do conteúdo audiovisual já está disponível na Netflix, com atualizações previstas até o final do ano. Ao todo, a plataforma de streaming já conta com 13 temporadas, contabilizando um total de 325 episódios.

Na Crunchyroll, todos os episódios estão incluídos e há lançamento dos novos todos os sábados.

Até o presente momento, One Piece já conta com 1.027 episódios, quatro OVAs, 13 especiais e 14 filmes, um verdadeiro gigante das animações japonesas.

