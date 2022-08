Johnny Depp impediu que uma mulher fizesse papel de vilã em Piratas do Caribe; entenda

Para quem é fã de Piratas do Caribe, sabe que Johnny Depp é um dos responsáveis pelo sucesso do filme. Sua performance como o capitão Jack Sparrow marcou uma geração apaixonada pela produção, que faz sucesso até os dias de hoje.

Uma situação por traz das câmeras tem chamado atenção para o ator nos bastidores de Hollywood. Seu poder de decisão nos filmes da Disney era tão importante que ele podia mudar elementos importantes de acordo com sua vontade.

No último filme da franquia "Piratas do Caribe, a vingança de Salazar”, o diretor da franquia, Terry Oncio, afirmou em seu blog pessoal que Depp foi contrário à ideia de que a vilã da trama fosse uma personagem feminina. A ideia inicial é que Jack Sparrow enfrentasse uma mulher na trama, mas o ator interveio e o papel foi entregue a Javier Bardem.

“Minha versão de A Vingança de Salazar foi descartada porque apresentava uma vilã feminina, e Depp acreditava que seria redundante [em comparação] com Sombras da Noite [2012], que também trazia uma vilã feminina”, começou Rossio.”

A produção arrecadou US$ 794,9 milhões e se tornou um sucesso da franquia. O futuro ainda é incerto, principalmente após Johnny Depp ter vencido o proceso por difamação que moveu contra a sua ex-esposa, a atriz Amber Heard. Ele chegou a ser demitido da saga devido às acusações.

Antes da sentença, a Disney trabalha com dois projetos, que seria uma sequência com os atores Brenton Thwaites e Kaya Scodelario. Agora com a decisão favorável ao ator, ressurgem boatos de que ele fará Sparrow novamente na produção, porém ainda é só especulações.

