Twitter relembra momentos mais marcantes de Jô Soares no ar; assista

Internautas estão indo ao Twitter publicar seus trechos favoritos de entrevistas de Jô Soares, que morreu na madrugada desta sexta-feira, 5, aos 84 anos.

Momentos clássicos do "Programa do Jô" como a entrevista com Hebe, Nair Bello e Lolita Rodrigues foram relembrados pelos usuários da rede social. Assista:

Despedida ao Rafa

O filho de Jô, Rafa Soares, faleceu em 2014. Ele foi diagnosticado com câncer no cérebro um ano antes e morreu aos 50 anos de idade.

"Meu filho esteve no mundo durante 50 anos e foi uma criança especial", relembrou o apresentador, emocionado.

Depois de ler sobre o falecimento do Jô Soares, a primeira coisa que pensei foi nesse programa que ele gravou no dia em que seu filho morreu. Penso muito no que Jô diz aqui. A vida existe, mesmo quando não estamos mais nela. E a quem fica, só resta continuar. Obrigado, Jô. pic.twitter.com/uY3FPfd0C0 — Ygor Palopoli (@ygorpalopoli) August 5, 2022

Fábio Porchat (antes do Porta)

Muito antes de criar o Porta dos Fundos, Fábio Porchat apresentou um esquete de comédia no programa de Jô.

Em 2002, o jovem participou da plateia do programa do Jô com sua turma de faculdade e entregou um papel para a direção, pedindo a chance de fazer uma apresentação na frente de todos.

Porchat descreve que o momento "mudou sua vida" em entrevista à Band News FM nesta sexta, 5. Depois do momento, ele decidiu seguir carreira na comédia.

Há 20 anos, Jô Soares deu uma chance a um adolescente chamado @FabioPorchat, que apresentou à plateia do programa um texto baseado em "Os Normais". O resto é história :) pic.twitter.com/QrhCOpfsXL — Jeff Nascimento (@jnascim) August 5, 2022

A estreia de seu talk show na Globo

Em 3 de abril de 2000, Jô Soares estreava o programa do Jô na Globo. O talk show durou quinze temporadas, encerrando em dezembro de 2016.

A estreia de Jô Soares na Globo foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na televisão brasileira (parte 1) pic.twitter.com/EYAWu3vFMf — Lucas Rohan (@lucasrohan) August 5, 2022

Entrevistas

Dercy Gonçalves

Dercy Gonçalves e Jô Soares, nos anos 90. Encontro hilário e afetuoso de dois monstros sagrados da arte brasileira. Saudades. pic.twitter.com/RL3Qz5twVJ — Fábio Fabato (@Fabato) August 5, 2022

José Vasconcellos

A catarse coletiva que foi a entrevista de Jô Soares com o José Vasconcellos em 2000. Nada menos que sensacional pic.twitter.com/V9At2YFdde — Jeff Nascimento (@jnascim) August 5, 2022

Dona Eila

o encontro de Jô Soares e Dona Eila falando sobre arte sempre vai ser um dos meus episódios favoritos valeu, Jô! pic.twitter.com/3uy3b87uLH — Jup do Bairro (@jupdobairro) August 5, 2022

Hebe, Nair Bello e Lolita Rodrigues