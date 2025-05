Onde fica o palco do show da Lady Gaga em Copacabana?

A Praia de Copacabana tem 4,15 km de extensão. Localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, e apelidada de Princesinha do Mar, é um dos principais cartões-postais da cidade. Palco de grandiosos eventos — como o réveillon que reúne mais pessoas, e chegou à marca de 2,6 milhões de público para a chegada de 2025 —, agora a famosa orla se prepara para mais um grande espetáculo, com o show de Lady Gaga no sábado.

A cantora e compositora americana, que chegou na madrugada da última terça-feira ao Rio, vai se apresentar às 21h45, no "Todo mundo no Rio", que no ano passado contou com Madonna. A montagem do imponente palco levou semanas. Ele fica no tradicional ponto para receber mega eventos, em frente ao Copacabana Palace, na altura do número 1.702 da Avenida Atlântica.

O palco já está com a parte estrutural pronta. No último fim de semana, teve início a instalação das caixas de som nas torres e dos telões de LED no entorno do palco. Na noite da última segunda-feira, foram feitos testes de vídeo.

Dezesseis torres (com 9m de altura e 5m de largura) exibirão o show para quem estiver mais afastado do palco, espalhadas até a altura da Avenida Princesa Isabel, divisa com o bairro vizinho Leme.

Gaga será a grande estrela da noite e deve subir ao palco montado em frente ao Copacabana Palace, às 21h45. O show está previsto para terminar à 0h15. Antes, o esquenta do público ficará a cargo de dois DJs, que vão se apresentar às 17h30 e às 19h30. O pós-show também vai seguir animado, com o terceiro DJ da noite tocando logo depois da diva pop.

Mudança na rotina

A Prefeitura do Rio espera que o megashow atraia o mesmo público de Madonna, em maio do ano passado. Para receber tantos visitantes — sendo parte de fora da cidade —, um esquema especial foi preparado para o período, com início já na sexta-feira. A principal mudança é em relação ao acesso à área do show e nos arredores.

Assim como é feito no réveillon, haverá bloqueios, com ruas principais sendo fechadas ao trânsito e instalação de pontos de revista. A melhor forma de chegar e sair da região é de transporte público, com destaque para o metrô, que vai funcionar em condições especiais para atender aos fãs.

Já na sexta-feira, serão suprimidas aproximadamente 3 mil vagas de estacionamento das ruas de Copacabana. A partir de 0h de sábado, dia do espetáculo, haverá proibição de acesso de ônibus fretados a Copacabana e de estacionamento em bairros do entorno (Leme, Ipanema, Lagoa, Urca e Morro do Pasmado).

No dia do show, a partir das 7h, haverá interdição total da Avenida Atlântica. A partir das 18h será feito o bloqueio aos acessos, com 24 pontos de interdição, exceto para ônibus e táxis. A partir das 19h30, haverá o bloqueio para todos os veículos.

As liberações terão início na manhã de domingo, dia seguinte ao megashow, em duas etapas. A partir das 4h haverá a liberação dos pontos de bloqueio externo, mas a interdição em todas as pistas da Avenida Atlântica continua. Às 6h, passam a valer as regras das áreas de lazer, com liberação da pista junto às edificações, que funciona como reversível. As demais faixas ficarão fechadas.

Neste período, o MetrôRio recomenda priorizar a estação Siqueira Campos. As linhas 1 e 4 funcionarão entre as estações Jardim Oceânico e Uruguai. A linha 2 terá operação entre Pavuna e General Osório. As três estações de Copacabana (Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo) funcionarão 24 horas para embarque, e as demais somente para desembarque após a meia-noite de sábado para domingo.