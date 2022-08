Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional hoje, quinta-feira, 4; veja horário

O Internacional visita o Melgar (PER) neste quinta-feira, 4, às 19h15, no estádio Monumental de La Unsa, no Peru. A partida é válida pelas quartas de final da Sulamericana.

Após vencer o Atlético-MG na última rodada do Brasileirão, o Inter busca levar vantagem no confronto de 180 minutos. Os gaúchos contam com o retorno de jogadores que estavam no departamento médico, e a tendência é que o técnico Mano Menezes repita a escalação que mandou a campo no fim de semana.

Já o Melgar chega para o duelo após eliminar o Deporti Cali nas oitavas de final, com um empate e uma vitória. A equipe peruana foi líder do seu grupo na primeira fase.

Provável escalação do Internacional contra o Melgar (PER)

Escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, De Pena, Edenilson, Mauricio e Wanderson; Alemão.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Internacional

O jogo desta quinta-feira às 19h15 entre Melgar x Internacional terá transmissão exclusiva da Conmebol TV.

Próximos jogos do Internacional

07/08 - Fortaleza x Internacional - Brasileirão

11/08 - Internacional x Melgar - Partida de Volta Sulamericana

