Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, sábado, 16; veja horário

O Flamengo recebe o Coritiba neste sábado, 16, às 19h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série A.

Embalado pela vitória e classificação para as quartas de final da Copa do Brasil em um Maracanã lotado, o Flamengo busca uma boa sequência no Brasileirão. O rubro negro está na nona posição e precisa dos três pontos para encostar no G6.

Já o Coritiba, que teve um ótimo começo de campeonato e depois despencou na tabela, quer se afastar da zona de rebaixamento e se aproximar cada vez mais das primeiras colocações.

O Flamengo tem se mostrado absoluto contra o time paranaense. Nos últimos seis confrontos, foram cinco vitória do time carioca e apenas uma do Coritiba. A última vez que o time do Paraná conseguiu vencer o Flamengo no Rio foi no Brasileirão de 2015.

Provável escalação do Flamengo contra o Coritiba

Escalação do Flamengo: Santos, Matheuzinho (Rodinei), Pablo, Gustavo Henrique (Fabrício Bruno); João Gomes, Diego, Victor Hugo, Lázaro (Arrascaeta), Marinho e Pedro

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo

O jogo deste sábado às 19h entre Flamengo x Coritiba terá transmissão ao vivo no Premiere.

Próximos jogos do Flamengo

20/07 - Flamengo x Juventude - Brasileirão

24/07 - Avaí x Flamengo - Brasileirão

