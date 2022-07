Jogos de futebol hoje, sábado, 16; onde assistir ao vivo e horários

Início da 17ª rodada do Brasileirão Série A, jogos da Série B e amistosos de gigantes europeus são destaques do sábado de futebol.

O Corinthians, segundo colocado do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Ceará, primeiro time na zona de rebaixamento, na 17ª posição. Os dois times vem de confrontos pela Copa do Brasil. Enquanto o Timão avançou para as quartas, o time cearense foi eliminado pelo rival. Caso vença a partida, o Corinthians assumirá provisoriamente a primeira posição até o Palmeiras entrar em campo na segunda-feira.

Outro destaque da rodada é o confronto entre o Athletico-PR e o Internacional. Os dois times estão separados por três posições na tabela e apenas um ponto. Quem vencer irá terminar a rodada no G4 e ainda vai impedir que o adversário direto pontue.

Na Série B, o Grêmio joga em casa contra o Tombense para permanecer no G4. Já o Vasco visita o Sampaio Corrêa para seguir na caça ao líder Cruzeiro.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

16h30 - Athletico-PR x Internacional - Furacão Live e Twitch do Casimiro

- 19h - Avaí x Santos - Premiere

- 19h - Flamengo x Coritiba - Premiere

- 21h - Ceará x Corinthians - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

11h - Ituano x Londrina - Premiere

- Premiere 16h - CRB x Brusque - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 16h30 - Grêmio x Tombense - Premiere

- Premiere 16h30 - Sampaio Corrêa x Vasco - Premiere

- Premiere 18h30 - Guarani x Bahia - SporTV e Premiere

Euro Feminina

16h - Dinamarca x Espanha - ESPN e Star+

Amistosos pré-temporada

8h - Sevilla x Tottenham - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 8h - RB Leipzig x Southampton - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 15h45 - Inter de Milão x Mônaco - ESPN 2 e Star+

