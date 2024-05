Ativos do Sicoob crescem 25% e encerram 2023 em R$ 298,4 bilhões

Após registrar um crescimento de 25% e totalizar R$ 298,4 bilhões em ativos em 2023, o Sicoob encerrou o primeiro trimestre de 2024 com R$ 313,1 bilhões. A cooperativa terminou o ano passado com 8 milhões de cooperados, uma carteira de crédito total R$ 168 bilhões, com R$ 80,7 bilhões destinados exclusivamente para empresas. Já o saldo da carteira de crédito rural representa 25% do total.

“Os números refletem um crescente entendimento da população de que o cooperativismo financeiro e o Sicoob, como parte integrante desse modelo de negócio, vão além da mera escolha financeira; representam uma alternativa saudável, sustentável e segura para toda a sociedade”, afirmou Francisco Silvio Reposse Júnior, diretor Comercial e de Canais do Sicoob.

Enquanto os bancos tradicionais têm fechado agências e as fintechs investem em atendimento 100% digital, o Sicoob mantém um ritmo agressivo de abertura de agências. Com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, a cooperativa de crédito ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de pontos de atendimento no Brasil.

Sobras crescentes

Como mostrou a EXAME, o Sicoob registrou resultado recorde R$ 8,4 bilhões em 2023, um aumento de 16,4% em comparação ao ano anterior. No cooperativismo de crédito não há lucro. Há sobras. E parte desses valores será distribuída aos cooperados após a conclusão de processo de auditoria que determinará o montante a ser repartido.

O resultado de 2023 se soma aos mais R$ 25,7 bilhões de economia comparativa de juros, tarifas e taxas propiciada pelo Sicoob aos seus usuários no mesmo período, além dos mais de R$ 4,2 bilhões de excedentes acumulados.