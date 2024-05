Quanto custa para reformar uma casa de 1 euro na Itália?

Os posts e reportagens mostram casas antiguíssimas sendo vendidas por 1 euro (R$ 5,55) em vilarejos na Itália. Porém, qual o real custo dessas residências? A reportagem da CNBC mostra que os valores podem variar de 35 mil a 500 mil dólares, dependendo do que o novo dono do imóvel pretende fazer.

Duas americanas entrevistas pelo canal de negócio americano contaram sua experiencia. Meredith Tabbone e Rubia Daniels, que em 2019 souberam sobre casas sendo vendidas por 1 euro (R$ 5,55), na Sicília, resolveram compartilhar um pouco da experiência que tiveram para reformarem suas casas dos sonhos.

Custo pode chegar a R$ 2,5 milhões

Tabbone decidiu comprar uma casa em Sambuca di Sicília, que estava leiloando casas abandonadas a partir de 1 euro. Quando descobriu o leilão em 2019, Tabbone havia descoberto que seu bisavô era da cidade e interpretou isso como um sinal para seguir em frente.

No leilão, Tabbone pagou 5.555 euros (aproximadamente R$ 28 mil) e, com impostos e taxas, gastou 5.900 euros (aproximadamente R$ 30 mil) para garantir a propriedade. Ao chegar na Sicília, ela resolveu comprar a propriedade do lado para construir sua casa de férias dos sonhos. Para renovar os 270 metros quadrados e duas propriedades, que viraram, uma, Taboone gastou aproximadamente 425 mil euros (R$ 2,1 milhões). Somado ao seu custo inicial, com taxas de imobiliárias e gastos com viagem, a conta chegou aos 475 mil euros (aproximadamente R$ 2,4 milhões).

Projeto ‘mais barato’

Em Berkeley, na Califórnia, a curiosidade de Daniels a levou a Mussomeli, uma das cidades sicilianas mais proeminentes com o esquema de 1 euro (R$ 5,55). Ela resolveu comprar três casas e o total foi de 3300 euros (aproximadamente R$ 18,3 ml) por todas as taxas e burocracias que teve para garantir que os imóveis seriam dela.

Daniels estabeleceu um orçamento inicial de renovação de US$20.000 (aproximadamente R$ 102 mil) e até agora gastou US$35.000 (aproximadamente R$ 178 mil). Essas despesas incluem uma nova cozinha, acabamentos em mármore, paredes de pedra restauradas e uma lareira no banheiro. Não é ruim para um custo total de menos de US$40.000 (aproximadamente R$ 204 mil) até o momento.

Tem sido um projeto emocionante para Daniels, que vem de um fundo de construção e vê o programa de 1 euro de Mussomeli como um projeto de revitalização sustentável.