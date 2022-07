Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje, sábado, 16; veja horário

O Corinthians visita o Ceará neste sábado, 16, às 21h, no Estádio do Castelão, no Ceará. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série A.

O duelo no Castelão será dos opostos. Enquanto o Corinthians é vice líder do Brasileirão e conseguiu a classificação para as quartas na Copa do Brasil sobre um rival, o Ceará está na zona do rebaixamento na 17ª posição e foi eliminado da Copa do Brasil pelo seu maior rival.

Mesmo com desfalques de Willian, Fagner, Maycon e Renato Augusto, a partida pode servir para o Corinthians embalar. Em caso de vitória, o Timão assume a liderança provisória do Brasileirão até o jogo do Palmeiras na segunda-feira. Já para o Vozão o jogo tem um significado de recuperação.

A última vitória do time paulista fora de casa contra o Ceará aconteceu no Brasileirão de 2019. Desde então, os times se enfrentaram duas vezes no Castelão e o time cearense saiu vencedor nas duas oportunidades.

Provável escalação do Corinthians contra o Ceará

Escalação do Corinthians: Cássio; Rafael Ramos (Bruno Méndez), Gil (Robert Renan), Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Roni (Cantillo) e Giuliano; Gustavo Mosquito, Lucas Piton e Róger Guedes.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians

O jogo deste sábado às 21h entre Ceará x Corinthians terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Próximos jogos do Corinthians

20/07 - Corinthians x Coritiba - Brasileirão

24/07 - Atlético-MG x Corinthians - Brasileirão

