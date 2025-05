'O Agente Secreto' será lançado nos EUA pela Neon, mesma distribuidora de 'Anora'

O cinema brasileiro viveu bons momentos no início de 2025. Primeiro Oscar da história, prêmios e estatuetas em alguns dos maiores festivais do mundo. E não vai parar por aí: se depender de Kleber Mendonça Filho, o Brasil vai brilhar mais em tapetes vermelhos até o final do ano.

O Agente Secreto, novo filme do diretor de Aquarius estrelado por Wagner Moura, fez sua estreia no 78º Festival Internacional de Cinema de Cannes. Já ganhou corações por lá: concorre à Palma de Ouro — e está entre os favoritos para receber o prêmio —, e, agora, receberá distribuição nos Estados Unidos pela Neon, responsável pela campanha vitoriosa de Anora, que conquistou cinco estatuetas do Oscar no ano passado.

O anúncio, divulgado pela revista Variety, reforça a presença do cinema brasileiro em mercados internacionais estratégicos. A estreia está prevista nos Estados Unidos para o segundo semestre de 2025.

O filme foi produzido ao longo de quatro anos, com dez semanas de gravação. Conta a história de Marcelo (Wagner Moura), que trabalha como professor especializado em tecnologia. Ele decide fugir de seu passado violento e misterioso se mudando de São Paulo para Recife, em 1977, com a intenção de recomeçar sua vida, mas percebe que atraiu para si todo o caos do qual quis fugir. E a cidade que ele acreditou que o acolheria ficou longe de ser o seu refúgio.

Além de Moura, o elenco conta com nomes importantes da atuação nacional, como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho e Hermila Guedes.

Vem mais Oscar por aí, Kleber?

O filme é apontado como um dos fortes candidatos para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar, um ano após a conquista história de Ainda Estou Aqui. Paralelamente, outro título brasileiro, O Último Azul, dirigido por Gabriel Mascaro e vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim, é outra aposta para as premiações.

A estreia nos Estados Unidos é significativa para uma possível campanha rumo ao Oscar. As regras da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas exigem que, para ser elegível à premiação, o filme tenha passado algumas semanas em cartaz na cidade de Los Angeles.

No mercado nacional, O Agente Secreto será distribuído pela Vitrine Filmes. Até o momento, não há previsão oficial para o lançamento nos cinemas brasileiros.