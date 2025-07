'Doutrinadores': veja o trailer exclusivo sobre os 20 anos do tri do São Paulo na Libertadores

Neste sábado, 12, a ESPN e o Disney+ lançam o aguardado documentário Doutrinadores, que celebra os 20 anos da histórica conquista do São Paulo na Copa Libertadores de 2005. A produção estreia às 14h30, com acesso antecipado no Disney+ a partir das 7h da manhã do mesmo dia.

Doutrinadores traz depoimentos exclusivos de nomes que marcaram a campanha vitoriosa, como Rogério Ceni, Diego Lugano, Cicinho e Amoroso, além de imagens raras que ajudam a reviver o clima da época, tanto dentro quanto fora de campo.

A trajetória do São Paulo Futebol Clube na Libertadores é evolutiva. O tricolor venceu o Newell's Old Boys (Argentina) na final em 1992. Após perder o jogo de ida por 1 a 0 em Rosário, devolveu o placar no Morumbi e conquistou o título nos pênaltis. O time, na época era comandado por Telê Santana e teve como destaques jogadores como Raí, Cafu, Zetti, Müller e Palhinha.

Em 1993, o bicampeonato veio sobre a Universidad Católica (Chile). O São Paulo goleou por 5 a 1 no Morumbi no jogo de ida e, mesmo com derrota por 2 a 0 no Chile, ficou com o título. Mas foi em 2005 que a equipe brilhou, no tricampeonato.

Veja o trailer de Doutrinadores, sobre o tricampeonato do São Paulo

A EXAME recebeu o trailer em primeira mão antes da estreia, confira:

Libertadores de ouro (mesmo)

O documentário revisita a goleada de 4 a 0 sobre o Atlético Paranaense na final, no dia 14 de julho de 2005, considerada uma das vitórias mais impactantes da história da competição. A conquista se tornou a segunda maior vitória em finais de Libertadores, ficando atrás apenas da vitória do próprio São Paulo, em 1993.

Após os títulos de Telê Santana em 1992 e 1993, o São Paulo quase conquistou o tri em 1994, mas foi derrotado nos pênaltis. O documentário revela como a conquista de 2005 foi o resultado de uma década de expectativas acumuladas, até que o time finalmente reencontrou seu protagonismo no cenário sul-americano.

Idealizado e produzido por Murilo Borges, Kaique Loreto e Thomas Polistchuk, com edição de Brunno Vidal, Doutrinadores se junta a outras produções originais do Disney+, como Sonho de Menino, com Fernando Diniz, Richarlison: O Pombo é Gente, e Zico em Família, de conteúdos esportivos de futebol.

Quando estreia Doutrinadores no Disney+?

O filme será lançado neste sábado, 12 de julho, no canal da ESPN, a partir das 14h30, e o Disney+, a partir das 7h.