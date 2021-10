Nova função do Tinder agora permite conversar antes do "match"

O aplicativo de relacionamento Tinder traz um novo conjunto de funções aos usuários brasileiros. Entre elas está a "Papo Rápido", que vai permitir aos usuários conversarem com quem estão interessados, mesmo antes do "match". De acordo com a empresa, será necessário acessar uma nova aba, chamada "Explorar" e escolher a função "Papo Rápido" para visualizar perfis disponíveis. À medida que o cronômetro faz a contagem regressiva, os participantes escolhem se querem dar um "match" ou se preferem deixar o tempo acabar para conhecer alguém novo. A função já estava disponível nos Estados Unidos desde junho e está disponível aos brasileiros a partir dessa segunda-feira, das 18h à meia-noite.

Além do Papo Rápido, a aba "Explorar" vai trazer outras duas atualizações. A primeira é a de descobrir perfis por interesses — por exemplo, gastronomia, games ou música. Outras opções de interesses serão lançadas regularmente para que todas as pessoas possam encontrar alguém novo para o que quer que desejem.

E a segunda é optar por ver somente perfis com "verificação por foto", um recurso de segurança que permite aos usuários verificarem os próprios perfis com selfies tiradas em tempo real. Essas fotos são comparadas às que já são usadas pelos usuários no aplicativo usando tecnologia de reconhecimento facial assistida por humanos. Quem passar por essa etapa deve receber um selo azul. Ou seja, agora, pela primeira vez, será possível escolher ver apenas as pessoas com o selo de verificação dentro da aba "explorar".

Por fim, a plataforma anuncia que deve promover mais eventos interativos como o Swipe Night, que atraiu mais de 20 milhões de pessoas e gerou um aumento de 26% nos matches. Ainda segundo o Tinder, o principal intuito desses eventos é atrair a geração Z, ansiosa por compartilhar mais sobre si própria dentro da rede.

Em relação à segurança, as novidades completam as novas funcionalidades lançadas recentemente pela plataforma com foco em segurança. Em março deste ano, o Tinder lançou uma função em que é possível investigar o passado das pessoas com as quais as pessoas se relacionam virtualmente, com o objetivo de descobrir se se a pessoa já foi acusada de algum crime, principalmente aqueles relacionados com abuso e assédio sexual.