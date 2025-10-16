Pop

Não use esses emojis em conversas no trabalho — e um deles é extremamente proibido

Emojis são uma maneira divertida e eficiente de se comunicar, mas o uso no trabalho exige atenção para evitar mal-entendidos e garantir a profissionalidade

Emojis: expressão rápida, mas com limites no ambiente de trabalho (Andriy Onufriyenko/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08h31.

Última atualização em 16 de outubro de 2025 às 08h37.

A utilização de emojis em conversas no trabalho, principalmente com o crescente uso dessa linguagem informal por gerações mais jovens.

Se, por um lado, os emojis são uma maneira prática de expressar sentimentos e intenções de forma rápida, por outro, seu uso indiscriminado pode gerar mal-entendidos e até ofensas.

Uma pesquisa realizada pela plataforma de tradução e localização Lokalise, que entrevistou mais de mil trabalhadores dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e México, por exemplo, revela que o uso de emojis no ambiente de trabalho está longe de ser unânime.

Embora alguns emojis, como o polegar para cima 👍, sejam amplamente aceitos (82% dos entrevistados consideram adequados), outros são amplamente rejeitados e vistos como inapropriados para a comunicação profissional.

O emoji proibido

Não é surpresa para ninguém que alguns emojis, especialmente os de conotação sexual, não são bem-vistos no ambiente de trabalho.

O emoji da berinjela 🍆, por exemplo, foi unanimemente rejeitado por 91% dos entrevistados, sendo considerado inapropriado para qualquer tipo de comunicação profissional. Se você não entende o motivo, uma simples busca rápida revela as razões (cuidado: não é seguro para o trabalho).

Outros emojis como o pêssego 🍑 e o de beijo 💋 também geraram resistência, especialmente nos EUA e no México, e são vistos como excessivamente íntimos e inadequados para o ambiente corporativo.

Aprovado 👍

Por outro lado, o emoji de polegar para cima 👍 foi amplamente aceito, com 82% dos entrevistados considerando-o apropriado para o uso no trabalho.

Outros emojis como as palmas de mão 👏 (64%) e o aperto de mão 🤝 (62%) também tiveram alta aprovação, sendo vistos como expressões neutras e profissionais, considerados ideais para dar feedbacks rápidos e demonstrações de concordância.

Para bom entendendor, meio emoji basta

O uso de emojis pode ser divertido, mas o risco de interpretações erradas é uma preocupação crescente, especialmente entre os mais jovens.

De acordo com a pesquisa da Lokalise, 74% dos entrevistados da Geração Z expressaram receio de que seus emojis sejam mal interpretados no ambiente de trabalho.

Esse receio não é infundado: 30% dos trabalhadores já admitiram ter interpretado incorretamente um emoji de um colega, enquanto 27% afirmaram ter se sentido ofendidos por um emoji recebido em uma comunicação profissional.

A diferença de gerações também é um fator importante.

Os trabalhadores da Geração X são os mais conservadores em relação ao uso de emojis, com 53% defendendo a proibição total.

Em contraste, os Millennials são mais flexíveis, com apenas 44% apoiando a proibição.

Por sua vez, a Geração Z se mostra dividida, com 47% a favor de evitar emojis em comunicações formais.

A plataforma importa

Outro fator que influencia a interpretação dos emojis é a plataforma usada para a comunicação.

A pesquisa revelou que os usuários do Microsoft Teams são 71% mais propensos a afirmar que emojis são frequentemente mal interpretados em comparação com usuários do Slack.

Isso pode estar relacionado à forma como cada plataforma implementa os emojis. Enquanto o Teams utiliza sua própria versão dos ícones, o Slack permite um uso mais personalizado e até o envio de emojis criados pelos próprios usuários, o que pode resultar em significados mais subjetivos.

Embora muitas empresas possam ver o uso de emojis como algo trivial, a pesquisa mostrou que eles são frequentemente usados para reagir a notícias negativas no trabalho.

Cerca de 33% dos trabalhadores disseram que já usaram um emoji para responder a eventos como demissões, mudanças de políticas ou advertências. O uso, nesses casos, pode suavizar a mensagem ou expressar empatia sem recorrer a palavras formais.

"Certamente há um lugar para os emojis no ambiente de trabalho e nas comunicações profissionais, mas o tato e a compreensão são fundamentais", disse Keith Broni, editor-chefe do site Emojipedia em entrevista ao site Newsweek. "O ambiente de trabalho exige uma linguagem mais formal na maioria das situações, e, portanto, o uso de emojis deve ser mais conservador e focado na colaboração, em vez de ser brincalhão ou humorístico."

No fim das contas, tudo depende do emoji usado.

