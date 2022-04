'Não perturbe' atinge 10 milhões de telefones; veja como se cadastrar

A plataforma "Não Me Perturbe" atingiu nesta sexta-feira, 8, 10 milhões de números de telefone cadastrados para não receber chamadas de telemarketing de empresas de telecomunicações e de oferta de crédito consignado.

O número de cadastros representa 3,5% da base de 284,9 milhões de números fixos e móveis existentes no Brasil.

Os dados foram divulgados pela Conexis Brasil Digital, entidade que representa as principais operadoras de telecomunicações do Brasil. Em operação desde julho de 2019, a iniciativa faz parte das medidas de autorregulação do setor para impedir o assédio comercial de bancos e empresas de telecomunicações.

A maior parte dos pedidos de bloqueios está no estado de São Paulo, com 4,8 milhões de números registrados, o que representa 3,5% da base de telefonia móvel e fixa do estado. São Paulo tem 77,6 milhões de celulares e 10,5 milhões telefones fixos.

Em segundo lugar em volume de números cadastrados está o Paraná com 885,6 mil números, seguido por Minas Gerais com 871,6 mil telefones registrados na plataforma. Já o Distrito Federal tem a maior proporção entre números cadastrados e acessos de telefonia. No DF, 6,8% dos acessos de telefone fixo e móveis estão cadastrados na plataforma.

Em nota, o presidente executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari destacou que a plataforma está aberta para adesão de outros setores, além

“A plataforma é um compromisso do setor com o cliente que não quiser receber ligações de telemarketing desses dois setores. É uma ação de respeito com o direito de escolha dos consumidores”, comentou Ferrari.

Como se cadastrar no ‘Não me Perturbe’ para não receber telemarketing

O cadastro para quem quiser bloquear seus números de celular e telefone fixo para não receber ligações de telemarketing deve fazer o cadastro diretamente no site https://www.naomeperturbe.com.br/ ou por meio dos Procons em todo o país. O bloqueio ocorre em até 30 dias após o cadastro no site.

Na página, o usuário terá que informar o CPF da linha telefônica e selecionar quais das companhias quer bloquear. A plataforma só funciona para ligações de empresas de telecomunicações e para oferta de crédito consignado e não bloqueia ligações, por exemplo, de planos de saúde ou redes varejistas.