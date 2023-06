Musk x Zuckerberg: Dono do UFC espera arrecadar US$ 1,8 bilhão com luta entre os bilionários

O presidente do UFC, Dana White, afirmou na última quinta-feira, 22, que Elon Musk e Mark Zuckerberg estão “falando sério” sobre a chance de uma luta em um octógono e espera um faturamento bilionário com a disputa.

“Mark Zuckerberg me ligou primeiro e perguntei se ele estava falando sério?”, disse White ao TMZ Sports. Quando o chefão procurou Musk, o CEO da Tesla disse a ele: “Sim, estou falando sério”.

White afirmou que está nos estágios iniciais de planejamento do embate e se mostrou empolgado com a luta entre os bilionários mais famosos do mundo. “Esta seria a maior luta da história do mundo, maior do que qualquer coisa que já foi feito. Isso quebraria todos os recordes de pay-per-view”, disse o CEO do UFC.

Quando questionado sobre o quanto essa luta iria arrecadar, o chefão do UFC disse que espera mais de US$ 1,8 bilhão, o triplo dos US$ 600 milhões arrecadados na luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor em 2017.

O dono da maior organização de Artes Marciais Mistas do mundo sugeriu que Musk e Zuckerberg lutasse por uma organização de caridade de sua escolha.“Acho que nenhum deles precisa do dinheiro.Esses caras levantariam centenas de milhões de dólares para caridade”, acrescentou Dana.

Quando vai ser a luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg?

Dana White não sou confirmar quando a luta iria acontecer, mas disse que está pronto para fazer que o embate aconteça. “Se esses caras são sérios, eu faço lutas que as pessoas querem ver. Isso é o que eu faço para viver", concluiu.

Quem é o favorito na luta entre Musk e Zuckerberg?

Com a chance da luta acontecer ganhando força, as casas de apostas se apressaram para definir quem seria o favorito na luta entre os bilionários em um octógono. A DraftKings, uma das casas de apostas esportivas mais reconhecidas nos EUA, definiu que Zuckerberg seria favorito e o Musk o azarão.

"Zuckerberg é 12 anos mais jovem e participou de um desafio intensivo no qual correu uma milha, completou 300 flexões e 300 agachamentos, antes de correr mais uma milha, tudo isso enquanto usava um colete de 9 kg", disse Johnny Avello, diretor de operações de corrida e esportes da DraftKings, disse em um comunicado.

A Betano, uma das principais casas de apostas do Brasil, também coloca Zuckerberg como favorito na luta. A aposta no criador do Facebook paga R$ 1,25 por cada 1 real apostado, enquanto quem acredutar na vitória de Musk terá retorno de R$ 3,70 por cada 1 real.

Já a Bovada, outra plataforma de apostas americana, aponta que o dono do Twitter teria mais chances de derrotar o dono do Facebook. “Podemos considerar que Zuck tem histórico no Jiu-Jitsu, mas no ringue provavelmente a balança para Musk como o peso pesado seria determinante”, disse um porta-voz de Bovada ao portal Business Insider.

Elon Musk, de 51 anos, disse que já disputou lutas duras nas ruas da África do Sul e estaria preparado para o desafio. Zuckerberg, de 39 anos, tem a vantagem de treinar artes marciais. Ele foi campeão jiu-jitsu recentemente.

Os seguidores dos bilionários ressaltaram que, se Musk quer vencer Zuckerberg precisará ir à academia, malhar e se preparar melhor. O dono do Twitter rebateu que "quase nunca malha, exceto para pegar os filhos e jogá-los ao ar".

Musk e Zuckerberg: de provocação até o desafio para uma luta

Durante uma interação com seus seguidores, o dono do Twitter afirmou na rede social que toparia encarar o CEO da Meta, controladora do Facebook e Instagram, em uma luta. "Eu topo uma luta numa jaula se ele topar (risos)", escreveu Musk.

Zuckerberg compartilhou um print das mensagens do Twitter no Instagram, que também integra o conglomerado da Meta, com a legenda: "Me envia a localização".

Musk respondeu: "Octógono de Vegas" — estrutura utilizada para as competições Ultimate Fighting Championship (UFC), localizada em Las Vegas, no estado americano de Nevada. O dono da Tesla disse que tem um golpe secreto para derrotar Zuckerberg. "Eu tenho esse grande movimento que chamo de 'The Walrus', onde apenas deito em cima do meu oponente e não faço nada", escreveu.

O porta-voz da Meta, Iska Saric, se limitou a dizer que "a história fala por si" e que não se trata de uma piada. Já o Twitter não se pronunciou sobre a interação entre os bilionários, que viralizou na web. Usuários das redes sociais dos bilionários fizeram memes e possíveis pôsteres para a luta.

Luta no octógono e nas redes

O convite de Musk para lutar com Zuckerberg acontece em meio ao rumor que a Meta estaria prestes a lançar uma rede social para rivalizar com o Twitter. Durante a participação de um podcast com Lex Fridman, o dono do Facebook e do Instagram disse que sempre pensou que o Twitter deveria ter um bilhão de pessoas.