UFC dos bilionários? Zuckerberg aceita lutar contra Musk em um octógono; entenda

Dois dos bilionários mais famosos do mundo podem se enfrentar em um ringue diferente. Após troca de mensagens -- e provocações -- no Twitter e Instagram, Elon Musk e Mark Zuckerberg aceitaram disputar uma luta em um octógono.

Durante uma interação com seus seguidores, o dono do Twitter afirmou na rede social que toparia encarar o CEO da Meta, controladora do Facebook e Instagram, em uma luta. "Eu topo uma luta numa jaula se ele topar (risos)", escreveu Musk.

Zuckerberg compartilhou um print das mensagens do Twitter no Instagram, que também integra o conglomerado da Meta, com a legenda: "Me envia a localização".

Musk respondeu: "Octógono de Vegas" — estrutura utilizada para as competições Ultimate Fighting Championship (UFC), localizada em Las Vegas, no estado americano de Nevada. O dono da Tesla disse que tem um golpe secreto para derrotar Zuckerberg. "Eu tenho esse grande movimento que chamo de 'The Walrus', onde apenas deito em cima do meu oponente e não faço nada", escreveu.

O porta-voz da Meta, Iska Saric, se limitou a dizer que "a história fala por si" e que não se trata de uma piada. Já o Twitter não se pronunciou sobre a interação entre os bilionários, que viralizou na web. Usuários das redes sociais dos bilionários fizeram memes e possíveis pôsteres para a luta.

Elon Musk, de 51 anos, disse que já disputou lutas duras, quando era criança na África do Sul, e estaria preparado para o desafio. Zuckerberg, de 39 anos, tem a vantagem de treinar artes marciais. Ele foi campeão jiu-jitsu recentemente.

Os seguidores dos bilionários ressaltaram que, se Musk quer vencer Zuckerberg precisará ir à academia, malhar e se preparar melhor. O dono do Twitter rebateu que "quase nunca malha, exceto para pegar os filhos e jogá-los ao ar".

Luta no octógono e nas redes

O convite de Musk para lutar com Zuckerberg acontece em meio ao rumor que a Meta estaria prestes a lançar uma rede social para rivalizar com o Twitter. Durante a participação de um podcast com Lex Fridman, o dono do Facebook e do Instagram disse que sempre pensou que o Twitter deveria ter um bilhão de pessoas.