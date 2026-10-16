U2 no Brasil: o que vem no ingresso VIP do show?

U2 no Brasil: tudo que você precisa saber sobre a experiência VIP do show (Fabrizio Bensch/Reuters/Reuters)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 11h17.
A banda U2 fará dois shows da turnê mundial The Greatest Show on Earth em 10 e 12 de março de 2027, no Estádio MorumBIS, em São Paulo. O ingresso VIP Red Zone custa de R$ 2.255 a R$ 3.000 e oferece acesso a uma área exclusiva em pé na lateral do palco.
O U2 anunciou a turnê mundial de seu novo álbum "Carnaval de Luz" na última quinta-feira, 15. O espetáculo, chamado "The Greatest Show on Earth", irá passar pelo Brasil nos dias 10 e 12 de março de 2027.
A apresentação acontece no Estádio MorumBIS, em São Paulo, e terá os ingressos comercializados pela Ticketmaster. Entre as opções disponíveis, está o "Red Zone", que atua como pacote VIP da turnê do U2.
O ingresso do pacote VIP dá direito a uma área VIP exclusiva, em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco. Os portadores também poderão ter a chance de serem selecionados para uma visita aos bastidores antes do show.
Cada ingresso adquirido irá contribuir para apoiar a (RED) e sua parceria com o Fundo Global no combate à AIDS, segundo a organização.
Os ingressos do "Red Zone", pacote VIP do show do U2, estão sendo vendidos por R$ 2.255, na modalidade de meia-entrada, e R$ 3.000 para inteira.
Na segunda-feira, 19 de outubro, e na terça-feira, 20, acontecem as pré-vendas para assinantes do fã-clube oficial do U2. Os ingressos estarão disponíveis online a partir das 10h no site da Ticketmaster.
Na quarta-feira, 21 de outubro, será a vez dos clientes do Santander, a partir das 10h no site da Ticketmaster Brasil e às 11h nas bilheterias físicas, sem taxa de serviço.
Clientes Santander poderão parcelar a compra em até seis vezes sem juros. Para os demais cartões, o parcelamento será de até quatro vezes sem juros. Cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos, sendo no máximo duas meias-entradas.
O ingresso Red Zone dá acesso a uma área VIP exclusiva, em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco. Os portadores também poderão ter a chance de ser selecionados para uma visita aos bastidores antes do show.
O ingresso Red Zone custa R$ 2.255 na modalidade de meia-entrada e R$ 3.000 na modalidade inteira.
Os shows do U2 acontecerão nos dias 10 e 12 de março de 2027, no Estádio MorumBIS, em São Paulo. As apresentações fazem parte da turnê mundial The Greatest Show on Earth, do álbum Carnaval de Luz.
A pré-venda para assinantes do fã-clube oficial do U2 ocorrerá na segunda-feira, 19 de outubro, e na terça-feira, 20 de outubro, a partir das 10h, no site da Ticketmaster. Clientes Santander poderão comprar na quarta-feira, 21 de outubro, às 10h pela internet e às 11h nas bilheterias físicas.
Clientes Santander poderão parcelar a compra em até seis vezes sem juros, enquanto os demais cartões terão parcelamento de até quatro vezes sem juros. Cada CPF poderá comprar até quatro ingressos, com limite de duas meias-entradas.
Sim. Segundo a organização, cada ingresso Red Zone contribuirá para apoiar a (RED) e sua parceria com o Fundo Global no combate à AIDS.