U2 no Brasil: o que vem no ingresso VIP do show?

RESUMO ＋ A banda U2 fará dois shows da turnê mundial The Greatest Show on Earth em 10 e 12 de março de 2027, no Estádio MorumBIS, em São Paulo. O ingresso VIP Red Zone custa de R$ 2.255 a R$ 3.000 e oferece acesso a uma área exclusiva em pé na lateral do palco.

O U2 anunciou a turnê mundial de seu novo álbum "Carnaval de Luz" na última quinta-feira, 15. O espetáculo, chamado "The Greatest Show on Earth", irá passar pelo Brasil nos dias 10 e 12 de março de 2027.

A apresentação acontece no Estádio MorumBIS, em São Paulo, e terá os ingressos comercializados pela Ticketmaster. Entre as opções disponíveis, está o "Red Zone", que atua como pacote VIP da turnê do U2.

O que vem no ingresso VIP 'Red Zone' do U2?

O ingresso do pacote VIP dá direito a uma área VIP exclusiva, em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco. Os portadores também poderão ter a chance de serem selecionados para uma visita aos bastidores antes do show.

Cada ingresso adquirido irá contribuir para apoiar a (RED) e sua parceria com o Fundo Global no combate à AIDS, segundo a organização.

Quanto custa o pacote VIP do U2?

Os ingressos do "Red Zone", pacote VIP do show do U2, estão sendo vendidos por R$ 2.255, na modalidade de meia-entrada, e R$ 3.000 para inteira.

Como comprar ingressos para o show do U2 em São Paulo?

Na segunda-feira, 19 de outubro, e na terça-feira, 20, acontecem as pré-vendas para assinantes do fã-clube oficial do U2. Os ingressos estarão disponíveis online a partir das 10h no site da Ticketmaster.

Na quarta-feira, 21 de outubro, será a vez dos clientes do Santander, a partir das 10h no site da Ticketmaster Brasil e às 11h nas bilheterias físicas, sem taxa de serviço.

Clientes Santander poderão parcelar a compra em até seis vezes sem juros. Para os demais cartões, o parcelamento será de até quatro vezes sem juros. Cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos, sendo no máximo duas meias-entradas.