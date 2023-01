Morre Tom Verlaine, do Television, aos 73 anos

O vocalista e líder do Television, Tom Verlaine, morreu neste sábado, 29, aos 73 anos. A banda era bastante influente no cenário punk rock do começo da década de 1970 e foi a primeira a se apresentar no CBGB — Country, Bluegrass, and Blues and Other Music For Uplifting Gormandizers, um clube de música nos Estados Unidos que foi berço de grandes bandas de rock.

A notícia da morte foi divulgada por Jesse Smith, filha do artista, ao New York Times. De acordo com ela, Verlaine teria sido vítima de uma doença que o comprometeu rápido. Jesse não compartilhou mais detalhes.

Ao longo de sua carreira, Verlaine lançou três discos à frente do Television e nove solos. Um deles, o Marquee Moon, é até hoje considerado um dos maiores álbuns de punk rock.

Um dos melhores guitarristas de todos os tempos

Compondo a lista dos grandes guitarristas que já passaram por esse mundo, Verlaine foi além do punk-rock: passou pelo Jazz e chegou até a propagar a Bossa Nova fora do Brasil, após fazer parcerias com João Gilberto e Tom Jobim.

Além da guitarra, o artista também tocava piano e saxofone.