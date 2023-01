Lana del Rey e Florence + The Machine serão atrações do MITA 2023; saiba valores dos ingressos

Após a primeira edição em 2022, o Festival MITA acontece novamente no Rio de Janeiro, nos dias 27 e 28 de maio, e em São Paulo, dias 3 e 4 de junho.

Os shows serão divididos em dois palcos, com mais de 16 atrações por fim de semana, em espaços amplos onde o público terá ainda uma série de ativações.

Entre os destaques da programação nacional está a volta aos palcos do NX Zero, após pausa. Um ponto forte e exclusivo da programação também são os encontros – como Djonga convidando BK e o Planet Hemp com o Tropkillaz.

No ano em que se comemora 50 anos do aclamado álbum de Arthur Verocai, músico e maestro brasileiro que já se apresentou com os maiores nomes da MPB, o público poderá ver um encontro inesquecível no palco do Rio de Janeiro: Verocai e os jovens canadenses do BadBadNotGood.

O MITA é produzido em parceria pelas empresas Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer e Luiz Guilherme Niemeyer, e 30e.

“Em todos os momentos da criação e produção do MITA, desde a definição do line-up, a seleção dos locais, a montagem, as marcas envolvidas e suas ativações, pensamos na experiência completa - o pilar da música é a resposta e está em todo processo, desde a descoberta de novos sons, no encontro com os ídolos, a diversão em seus grupos. O formato do MITA já traz novas sensações, com um tamanho médio, mas ao mesmo tempo intimista, onde todos podem curtir os shows com mais tranquilidade”, diz Caio Jacob, diretor da 30e.

Qual será o lineup do MITA 2023?

Rio de Janeiro – 27 de maio

Lana del Rey

Flume

Jorge Ben Jor

BadBadNotGood convida Arthur Verocai

Jehnny Beth

Planet Hemp convida Tropkillaz

Gilsons

Larinhx convida MC Carol

Slipmamy & Ebony

Rio de Janeiro – 28 de maio

Florence + The Machine

Haim

The Mars Volta

NX Zero

Scracho convida Baia

Sabrina Carpenter

Carol Biazin

Jean Tassy & Yago Oproprio

São Paulo – 03 de junho

Lana del Rey

Flume

Natiruts

Badbadnotgood

Jehnny Beth

Duda Beat

Djonga convida BK

Àvuà & Rodrigo Alarcon

São Paulo – 04 de junho

Florence + The Machine

Haim

The Mars Volta

Capital Inicial

NX Zero

Sabrina Carpenter

Don L convida Tasha & Tracie

Far from Alaska convida Supercombo

Quando começam a ser vendidos os ingressos para o MITA 2023?

Os ingressos do MITA começam a ser vendidos dia 01 fevereiro, quarta-feira, a partir de meio-dia, no site e nos pontos oficiais de venda. O evento disponibiliza o Ingresso Social, acessível a todo o público, e que tem parte de sua renda revertida para as instituições de responsabilidade social e ambiental parceiras do MITA.

Onde será o MITA 2023 no Rio de Janeiro?

No Rio de Janeiro, o festival acontece novamente no Jockey Clube, na área aberta conhecida como Pião do Prado, com total de 110 mil m2. Um dos cartões postais da cidade, o espaço tem uma vista privilegiada para o Cristo Redentor, e está bem ao lado da Lagoa Rodrigo de Freitas. De fácil acesso para chegada com a utilização de transportes coletivos, inclusive de metrô, o espaço está também ao lado da ciclovia.

Onde será o MITA 2023 em São Paulo?

Em São Paulo, o MITA acontece no Vale do Anhangabaú. No primeiro ano desde a renovação do Anhangabaú, foram realizadas no espaço mais de 3 mil horas de atividades gratuitas para o público de todas as idades no local.

Qual o valor dos ingressos para o MITA 2023?

PISTA: LOTE 1

Meia entrada R$ 350,00

Ingresso social R$ 395,00

Pista R$ 700,00

LOTE 2

Meia entrada R$ 425,00

Ingresso social R$ 467,50

Pista R$ 850,00

PISTA PREMIUM:

LOTE 1

Meia entrada R$ 750,00

Ingresso social R$ 825,00

Pista premium R$ 1.500,00

LOTE 2

Meia entrada R$ 995,00

Ingresso social R$ 1.094,50

Pista premium R$ 1.990,00