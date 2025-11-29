Morre Tom Stoppard, roteirista de 'Shakespeare Apaixonado', aos 88 anos

O dramaturgo e roteirista britânico Tom Stoppard, nascido na então Tchecoslováquia, morreu neste sábado aos 88 anos.

Stoppard acumulou cinco prêmios Tony de melhor peça — do clássico “Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos" a “Leopoldstadt” — e venceu o Oscar de melhor roteiro por “Shakespeare Apaixonado" em 1999.

Segundo seus agentes, Stoppard morreu em casa, em Dorset, na Inglaterra, cercado pela família. Em nota, eles afirmaram que o autor será lembrado “por suas obras, por sua inteligência e humanidade, por sua sagacidade, irreverência e generosidade de espírito, e por seu profundo amor pela língua inglesa”.

Ao longo da carreira, Stoppard colecionou trabalhos marcantes no cinema. Ele recebeu sua primeira indicação ao Oscar por “Brazil - O Filme”, que escreveu com Terry Gilliam e Charles McKeown, adaptou “A Casa da Rússia", em 1990, e fez uma revisão não creditada no roteiro de “Indiana Jones e a Última Cruzada", de 1989.

Sua contribuição para o roteiro de “Shakespeare Apaixonado", filme que venceu o Oscar de melhor filme em 1999, consolidou sua reputação: coube a ele aprimorar diálogos e dar vida à trama criada pelo também roteirista Marc Norman, em uma releitura bem-humorada dos bastidores da vida do escritor inglês.