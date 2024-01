Morre o diretor Norman Jewison, de ‘Feitiço da Lua’, aos 97 anos

No dia em que são anunciados os filmes indicados à 96ª edição do Oscar, morreu o tão reconhecido diretor de comédia Norman Jewison, aos 97 anos. A informação foi divulgada pelo assessor do cieneasta, Jeff Sanderson, na noite desta segunda-feira, 22.

Em nota à AFP, Sanferson afirmou que o diretor “morreu pacificamente neste sábado, 20 de janeiro de 2024, em sua casa. Indicado 46 vezes ao Oscar, Jewison fez história no cinema. “Seu legado irá perdurar por meio de seus filmes atemporais e das inúmeras pessoas e organizações que inspirou e seguirá inspirando por gerações”, reagiu o Centro Cinematográfico Canadense, fundado por Jewison em 1986.

História no cinema

Entre os filmes mais famosos de Jewiston estão "Um Violinista no Telhado" (1971) e "Os Russos estão chegando! Os Russos estão chegando!" (1966), que tiveram, juntos, 46 indicações ao Oscar. No total, o diretor conquistou com seus filmes 12 estatuetas.

Ao longo de sua carreira como cineasta, Jewiston foi indicado três vezes ao Oscar de Melhor Diretor, embora nunca tenha conseguido conquistar a estatueta. Ele foi homenageado pela Academia em 1999, no entanto, e recebeu o prêmio Irving Thalberg.