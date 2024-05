Aurora volta ao Brasil para show único em novembro; veja os preços dos ingressos

A cantora Aurora coleciona fãs ao redor do mundo e, atualmente, percorre vários países com sua turnê "What Happened To The Earth? Part 3”. E o Brasil não ficará de fora do trajeto.

A norueguesa vai retorna ao país para uma apresentação única em São Paulo, em 16 de novembro, no Espaço Unimed, na zona oeste da capital.

A apresentação é inspirada na atmosfera mágica de “What Happens To The Heart?”, novo álbum de Aurora que será lançado no dia 7 de junho, e que a artista descreve como o projeto “mais pessoal e catártico” de sua carreira.

Para a identidade de sua performance, a artista se inspirou em lideranças ativistas do Brasil, Colômbia e Argentina após uma viagem pelos países sul-americanos. Há expectativas para que o show de Aurora tenha um setlist composto pelos maiores sucessos de sua carreira, como "Running With the Wolves" e "Runaway".

Quando foi a última passagem de Aurora no Brasil?

Aurora retorna ao Brasil um ano após sua última apresentação no Lollapalooza Brasil 2023. Sua relação com o país é de longa data, tendo passado por aqui em 2017 e 2018, além de embalar a trilha sonora da novela “Deus Salve o Rei” com a música “Scarborough Fair”.

Onde comprar ingressos para show de Aurora?

Os ingressos para a turnê "What Happened To The Earth? Part 3” estarão disponíveis para compra a partir desta quarta-feira, 29, às 10h, no site da Eventim.

Veja os preços dos ingressos