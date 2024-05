Investidor quer repetir viagem ao Titanic para mostrar que é "segura"

Um investidor imobiliário de Ohio está planejando levar um submersível para duas pessoas até as profundezas do nível do Titanic para provar que a viagem pode ser realizada com segurança após a implosão do Titan no ano passado.

“Quero mostrar às pessoas em todo o mundo que, embora o oceano seja extremamente poderoso, ele pode ser maravilhoso e agradável e realmente mudar vidas se você fizer isso da maneira certa”, disse Larry Connor ao The Wall Street Journal. Ele está trabalhando com Patrick Lahey, cofundador e CEO da fabricante de submersíveis Triton Submarines.

A dupla pretende mostrar que tal expedição pode ser realizada repetidamente e com segurança, apesar da implosão do submarino OceanGate em junho passado, que matou todas as cinco pessoas a bordo, incluindo o CEO da empresa, Stockton Rush.

Lahey disse que Connor ligou para ele alguns dias após a implosão e disse: "'Sabe, o que precisamos fazer é construir um submarino que possa mergulhar [profundidades no nível do Titanic] repetidamente e com segurança e demonstrar ao mundo que vocês pode fazer isso, e que Titã era uma engenhoca.'"

Connor, que já esteve na Fossa das Marianas, a mais profunda da Terra, disse que planejam fazer a viagem em uma estrutura para duas pessoas chamado Triton 4000/2 Abyssal Explorer, denominado "4000" devido à profundidade em metros que pode alcançar. Ele não informou quando será a viagem.

Lahey foi uma das muitas figuras da indústria que criticou a OceanGate antes e depois do desastre, acusando-a de padrões de segurança questionáveis.

O cineasta e explorador do Titanic, James Cameron, também opinou, dizendo que ele e alguns engenheiros alertaram os funcionários da OceanGate que o Titan poderia levar a uma “falha catastrófica”.

Os passageiros do Titan foram obrigados a assinar um documento em que mencionava várias maneiras pelas quais os passageiros poderiam morrer e descreveu o navio como “experimental” três vezes.