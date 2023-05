Morre o ator austríaco Peter Simonischek, de Animais Fantásticos, aos 76 anos

O ator austríaco Peter Simoneschek, reconhecido mundialmente pelos trabalhos em "As Faces de Toni Erdmann" (2016) e a rápida aparição em "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" (2022) morreu nesta terça-feira, 30, aos 76 anos.

A notícia foi confirmada pela agência austríaca ORF, via THR. A causa da morte ainda não foi revelada.

Peter deixa dois filhos, também atores, e a esposa, Brigitte Karner.

Quem é Peter Simonischek?

Reconhecido mais pelo teatro do que pela carreira cinematográfica, Peter foi um dos grandes nomes a dramaturgia austríaca na década de 1970. Um de seus papéis mais icônicos foi na peça "Jendermann", um clássico do país.

No cinema, além da franquia de J. K. Rolling, Simonischek também atuou em "Três Irmãs" (1988), que recebeu uma série de prêmios europeus e competiu no Festival de Cannes.

A atuação em "As Faces de Toni Erdmann" quase rendeu a Peter um Oscar de Melhor Filme internacional, mas no ano, o longa perdeu para o "Filho de Saul". No fim, o filme acabou sendo reconhecido por outras premiações e levou para casa o German Film Award e o European Film Award.

Simonischek nasceu em em Graz, na Áustria, no dia 6 de agosto de 1946. No início da carreira, trabalhou em várias companhias de teatro alemã, até ser reconhecido no Festival de Salzburgo.